Reprodução/TV Globo Maria Beltrão é detonada após fala na Globo

Maria Beltrão foi bastante criticada durante um link ao vivo com o jornalista Alan Severiano, da TV Globo. A apresentadora do É de Casa chamou o profissional do Jornal Hoje para mais notícias sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela.

Ao chamar o âncora, a profissional da Globo reforçou que um chefe de Estado não haveria dormido a noite. Logo, usuários do X, interpretaram como uma indireta a Nicolás Maduro.

"Que tem as notícias internacionais num sábado super quente, é Alan. Eu posso dizer que teve chefe de Estado que não dormiu nessa madrugada. Bom dia para você", enfatizou a jornalista.

"Sem dúvida, Maria, bom dia para você. 3 de janeiro e já temos a deposição de Nicolás Maduro, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o É de Casa. Estamos com toda a equipe de jornalismo, a redação de São Paulo, está todo mundo mobilizado com a cobertura", enfatizou o âncora Alan Severiano.





Reprodução/X Maria Beltrão é detonada nas redes sociais





Nas redes sociais, usuários criticaram a fala de Maria Beltrão e o tom ao dar a notícia da prisão de Maduro. "Eu já tinha ranço dessa Maria Beltrão....agora então. Essa mulher é irresponsável", disse uma.

"Maria Beltrão mega feliz, super sorridente e exultante no Programa Sabático Matinal da Globo. Até parece que acabou de saber que ganhou a Mega da Virada. Ledo engano. Apenas felicíssima com a invasão da Venezuela ,queda do Maduro e a volta do Imperialismo Ianque na América Latina.", comentou outro.

Bizarra a postura da apresentadora da Globo, Maria Beltrão, ao anunciar o ataque dos EUA à Venezuela. Filha de ministro da ditadura militar, ainda noticiou sorrindo que teve “chefe de Estado que não dormiu na madrugada”. pic.twitter.com/2LFeZvatRW — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) January 3, 2026



