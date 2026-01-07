Shakira/Instagram Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou nesta quarta-feira (7) não ter informações sobre um possível show de Shakira em Copacabana. A declaração ocorreu após um rumor circular nas redes sociais, motivado por uma agenda publicada no site da Deezer que indicava apresentação da cantora em 9 de maio de 2026, época em que costuma ocorrer o evento "Todo Mundo no Rio".

A especulação ganhou força depois que a plataforma de streaming de música divulgou a data no perfil da artista colombiana. A informação sugeria que Shakira repetiria o modelo de grandes shows gratuitos na praia, como os de Madonna e Lady Gaga nos últimos anos.

“Será? Eu não sei de nada”, escreveu Eduardo Paes em uma publicação nas redes sociais, acompanhada por um trecho do clipe de “Hips don't lie”. A resposta do prefeito impulsionou reações imediatas de internautas.

Será? Eu não sei de nada! pic.twitter.com/NX1cv8rYWl — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 7, 2026

Parte do público demonstrou insatisfação com a possibilidade. “Ela está aqui todo ano. Traz Beyoncé ou Rihanna, Britney”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Dessa vez vou estar economizando”, em referência ao evento “Todo Mundo no Rio”.

O nome do projeto também virou alvo de piadas. “Ninguém no Rio”, publicou um usuário. “Melhor meter um Tardezinha lota mais”, afirmou outro, citando o show de Thiaguinho.

Por outro lado, fãs da cantora saíram em defesa do nome de Shakira. “Avise que teria uma multiplicação estratosférica do molho latino, Dudu”, escreveu uma seguidora em apoio ao show.

No site oficial de Shakira, não há qualquer menção à apresentação em Copacabana. Um fã-clube brasileiro também negou a informação nas redes sociais. “Shakira NÃO está confirmada em Copacabana ainda”, diz a publicação do perfil Shakira Brasil. “O e-mail é um serviço automático da plataforma vinculado ao site Songkick, que dispara alertas de eventos na sua região. No entanto, o show postado anteriormente na Songkick é falso, já foi reportado e retirado do ar”, informou o grupo.