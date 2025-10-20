Som Livre Thiaguinho em Tardezinha

Nem a chuva foi capaz de esfriar a animação de quem esteve no Caminho Niemeyer, em Niterói, no último sábado (18). A Tardezinha , maior roda de samba do mundo, tomou conta do local e reuniu cerca de 30 mil pessoas em uma noite marcada por energia contagiante e muita música. Para garantir o conforto do público, a produção distribuiu capas de chuva e água, gesto que manteve o clima de celebração do início ao fim.

O grupo Revelação e o cantor niteroiense Fabinho foram as atrações que dividiram o palco com Thiaguinho, em uma apresentação que durou mais de seis horas sem intervalos.

Criada por Rafael Zulu, Thiaguinho e Rafael Liporace, a Tardezinha comemora 10 anos em 2025 com uma turnê por 26 cidades no Brasil e no exterior. Miami, Luanda e Lisboa já receberam o evento, e Sydney será palco da estreia na Oceania em novembro.

Crédito: Andrezza Barros Tardezinha 2025 em Niterói





Além da música, o projeto se destaca por iniciativas sociais e ações de impacto, como programas de combate à violência contra a mulher em parceria com a “Nós Seguras” e campanhas de arrecadação de alimentos com a Ação Cidadania. Em 2023, cerca de 150 mil toneladas foram arrecadadas.

A nova fase da Tardezinha também inclui projetos como a Escola de Música em parceria com a CUFA e cursos de formação com a Estácio, além da criação de uma agência de viagens própria.

Depois de Niterói, a turnê segue para Salvador, Fortaleza e outras cidades brasileiras. O encerramento da temporada que celebra uma década de sucesso será em dois shows grandiosos: no dia 13 de dezembro, no Parque Olímpico (Rio), e no dia 20, no Autódromo de Interlagos (SP).



