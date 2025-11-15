Reprodução Instagram - 29.4.2025 Lady Gaga





Lady Gaga, de 39 anos, decidiu se pronunciar sobre um dos assuntos mais turbulentos da carreira, pelo menos para os fãs do Brasil: o cancelamento da apresentação que faria no Rock in Rio em 2017.

Na ocasião, a musicista revoltou os fãs ao anunciar, na véspera do show, que não subiria ao palco, decisão tomada quando espectadores de várias regiões do país já tinham desembarcado no Rio de Janeiro para vê-la na atração principal.





À época, ela atribuiu o cancelamento a uma crise de dores musculares causadas pela fibromialgia, que a teria impedido de viajar ao Brasil. Nesta semana, porém, voltou atrás: admitiu que mentiu e revelou o verdadeiro motivo para ter desistido da apresentação.

"Tive um surto psicótico durante a turnê 'Joanne'", disse ela, em entrevista à revista americana "Rolling Stone". "Foi muito assustador, teve uma hora que eu achei que nunca mais ia voltar. Me sinto sortuda por estar viva hoje. Sei que isso pode soar dramático, mas só eu sei onde estive", completou.

"Eu cancelei a turnê. Houve um dia em que fui ao hospital para receber atendimento psiquiátrico. Eu precisava fazer uma pausa. Eu não conseguia fazer nada… Eu desmoronei completamente. Foi realmente assustador", acrescentou.

Medicação controlada durante filme



Gaga ainda comentou sobre a atuação no longa-metragem "Nasce Uma Estrela"(2018). Segundo a cantora, compositora e atriz, ao longo das filmagens, estava tomando uma medicação comumente prescrita para pacientes com depressão e bipolaridade.

"Fiz o filme todo tomando lítio", admitiu. Pela atuação neste filme, Lady ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz e também recebeu uma indicação ao Oscar. Ela também trabalhou como atriz em obras como "Coringa: Delírio a Dois"(2024) e "Casa Gucci"(2021).