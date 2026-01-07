Reprodução/TV Brasil Tarcísio Filho comenta sobre morte do pai

O ator Tarcísio Filho, herdeiro de Tarcísio Meira(1935-2021) e Glória Menezes, contou como deu à mãe a notícia da morte do pai. Na época, a atriz estava internada devido à Covid-19, assim como o marido.

"Ela recebeu a notícia de mim. Mas como você dá uma notícia dessas? Você simplesmente dá. Foi muito difícil", relembrou.

Durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, o filho de um dos casais mais conhecidos das novelas falou sobre o tema ao ser questionado por Katy Navarro. "Como vocês lidaram com a questão do luto?", indagou a apresentadora.

"A mãe teve Covid, estava hospitalizada. Os dois [Tarcísio e Glória] pegaram ao mesmo tempo. Eu ainda pude ver minha mãe porque eu me vestia com algo que parecia uma roupa espacial", iniciou.





"Ela recebeu a notícia de mim, mas de um cara vestido como astronauta, com máscara e capacete de vidro, pois era o procedimento da época. Mas como você dá uma notícia dessas? Você simplesmente dá. Foi muito difícil. A gente tem que lidar com isso, mexer com isso, não pode negar", continuou.

O artista revelou que o Brasil foi extremamente solidário com sua família, o que lhe deu forças para enfrentar o luto.

"O que ajudou muito foi essa grande família brasileira. Vi as pessoas se unirem em torno disso, e isso me emocionou muito. Recebi carinho de todo mundo. Ela [minha mãe] também percebeu o que representa para essas pessoas", disse.

"As pessoas ficaram órfãs e muito preocupadas com a minha mãe e comigo, pela falta de ter aquela pessoa na sala. Era uma época em que as pessoas se reuniam em torno da tecnologia. Quando ele foi embora, e ele era muito importante, envelheceu na tela, as pessoas se sentiram muito órfãs", finalizou o famoso em conversa.

Morte de Tarcísio Meira?

O ator Tarcísio Meira, um dos maiores galãs da televisão brasileira e ícone da dramaturgia nacional, morreu aos 85 anos, vítima da Covid-19, em agosto de 2021. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, onde tratava a doença.

Nascido em 5 de outubro de 1935, em São Paulo, Tarcísio construiu uma carreira sólida de mais de seis décadas. Atuou na televisão, no cinema e no teatro, interpretando inúmeros papéis marcantes ao longo de sua trajetória.