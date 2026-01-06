Reprodução/Instagram Ana Paula e Roberto Justus

“Viver com a Paula dá super certo se você fizer tudo que ela quer”, disse o empresário Roberto Justus. Esta frase, muito importante em um podcast que está nas redes sociais, mostra um momento de lavagem de roupa em público do casal Roberto Justus e Ana Paula, Siebert .

Perto de fazer seus 38 anos, Ana Paula tem uma filha com Roberto Justus e conheceu o marido quando ela trabalhou no seriado, realizado por ele na

Os dois tem uma filha que deve ter 5 anos e esta criança foi inclusive alvo de ataques porque estava usando uma bolsa de grife nesta idade.

Roberto Justus já foi considerado o maior publicitário do país.

Com muita habilidade fez uma fortuna de grande porte e pode hoje ser chamado de bilionário.

Nada em luxo é restrito à sua família. Recentemente um safari de altíssimo custo foi mostrado em vídeo em redes sociais onde estão a mulher Ana Paula e a filha. Eis que em um quadro de excelência na parte financeira, este casal Roberto e Ana Paula aceita dar entrevista em um podcast.

Pensamentos diferentes entre os casais fazem parte das relações humanas.

E o casal na base de brincadeira começa a expor suas contradições ou maneiras radicalmente opostas.

A apresentadora do podcast se mostra, embora rindo, muito espantada.Nem ela esperava tamanho absurdo.

Empresário de sucesso

A apresentadora pouco precisou explorar em perguntas para que Ana Paula começasse a expor coisas em público que jamais deveriam ser ditas.

Quer queira ou não, quer se goste de Roberto Justus ou não, ele é um homem conhecido em todo o país.

Primeiro a sua fortuna foi criada por ele mesmo em um mercado de jogo pesado que é o mercado da publicidade.Depois ele ficou famoso pelos relacionamentos com Adriane Galisteu e Eliana, que fizeram Roberto Justus ser um personagem famoso da mídia.

E teve também o programa O Aprendiz que ele apresentou por anos na TV Record que ajudaram na fama.

Isto posto, uma mulher muito mais nova do que ele, Ana Paula, que está lindeira aos 38 anos, mas já estando madura, deveria saber que um homem muito mais velho que é o Justus, que já tem 70 anos, tem as suas vaidades pessoais e a sua personalidade a ser preservada em público em um podcast de alcance muito grande.

Um homem em qualquer idade e principalmente muito mais velho, espera o respeito em público de sua mulher, ainda mais quando ele dá tudo que materialmente possa ser dado a uma mulher em luxo. Nem por brincadeira Ana Paula poderia falar as coisas que falou a respeito de Roberto Justus. Se não está satisfeita, peça a separação.

Mas estas atitudes de falar em público coisas estranhas do marido, acabam fazendo com que em casa, estes conceitos acabem passando aos filhos.E os filhos não precisam ficar ouvindo em casa as críticas da mãe ao pai.Não adianta dizer agora que era brincadeira o que ela falou dele.

Foi a verdadeira vergonha alheia ver um podcast onde um homem muito mais velho é exposto de maneira fria e cáustica, pela mulher por quem ele se apaixonou e lhe dá tudo que o dinheiro pode pagar.