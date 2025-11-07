Reprodução/Internet Karyn Bravo deixou a TV Cultura após seis anos no Jornal da Cultura

Karyn Bravo não faz mais parte do quadro de funcionários da TV Cultura. O canal e a apresentadora decidiram encerrar o contrato em comum acordo nesta sexta-feira (7). Ela estava no comando do Jornal da Cultura desde 2019, totalizando seis anos na função.

Segundo o comunicado oficial, a profissional irá se dedicar a novos projetos pessoais. A TV Cultura agradeceu Karyn Bravo pela dedicação durante o período em que esteve à frente do telejornal. A emissora também desejou sucesso em seus novos desafios profissionais.

Com a saída da titular, o canal já definiu um substituto. O jornalista Rodrigo Piscitelli assume, interinamente, a apresentação do Jornal da Cultura, exibido às 21h. A contratação de Karyn Bravo pela TV Cultura ocorreu em julho de 2019.

Ex-apresentadora do SBT

A jornalista na TV Cultura chegou poucos meses após ser dispensada pelo SBT, onde trabalhou por mais de uma década. Ela chegou ao canal de Silvio Santos (1930-2024) em novembro de 2008. A profissional ancorou telejornais como SBT São Paulo, SBT Brasil, Jornal do SBT e Primeiro Impacto.