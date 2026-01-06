Patrícia Poeta, de 49 anos, está aproveitando as férias do "Encontro", matinal que apresenta na Rede Globo, para curtir momentos de descanso. A comunicadora escolheu um destino nacional recorrente entre os famosos para o recesso.
Trata-se de Fernando de Noronha, arquipélago vulcânico localizado em Pernambuco. "Parte de 1 das férias no meu paraíso particular", escreveu a jornalista como legenda da postagem.
As publicações foram feitas no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3,6 milhões de seguidores. Em uma das imagens, aparece sentada em uma rocha.
Já em outra, Poeta aproveitou para mostrar o abdômen definido. Há ainda um clique no qual a ex-apresentadora do "Jornal Nacional" surge caminhando pela areia enquanto renova o bronzeado.
Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Além de inteligente e carismática, ainda é sempre tão linda. Boas férias, volta logo para o programa", declarou um internauta.
"Simplesmente maravilhosa", opinou uma segunda. "Maravilhosa", pontuou uma terceira. "Aproveita, você merece demais esses dias de folga, mas confesso que estou sentindo sua falta", admitiu ainda uma quarta espectadora.
Férias
Logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, Patrícia Poeta anunciou que se ausentaria do "Encontro". O matinal está sendo apresentado por Talitha Morete e Valéria Almeida até o retorno da titular.
"A você de casa, obrigada pela companhia, pelo carinho, pela audiência em mais um ano de Encontro. Gratidão. Saiba que eu acordo todo dia cedinho, feliz da vida porque eu sei que eu vou encontrar com você, que a gente vai conversar, que a gente vai ter essa troca importante todas as manhãs", disse na ocasião.
"E tudo isso, você pode ter certeza, é feito de coração, de uma forma muito verdadeira e muito carinhosa também. A gente se vê de novo em 2026. Vou tirar uns diazinhos de férias, dar aquela descansada boa", completou.
Em seguida, Patrícia revelou quem a substituiria neste período de recesso. "Enquanto isso, as minhas parceiras Talitha e Valzinha vão cuidar da loja pra mim. E dia 12 de janeiro eu tô de volta com as energias recarregadas. Um 2026 com boas notícias, amor, paz, bons motivos para celebrar e muita saúde, que como a gente disse aqui, sem saúde a gente não faz nada na vida", concluiu.