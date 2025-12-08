Reprodução/redes sociais João será o novo Percy Jackson brasileiro



O cantor João Lucas Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, foi confirmado como o protagonista da versão brasileira de “Percy Jackson e o Ladrão de Raios – O Musical”, adaptação oficial da obra de Rick Riordan que estreia em 2026, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo Gshow, que publicou entrevistas exclusivas e detalhes da produção, e ovacionada no palco Omelete durante CCXP25.

O espetáculo conta com direção-geral de Daniel Salve e estreia no segundo semestre de 2026, no Teatro Liberdade, em São Paulo, sendo a primeira versão autorizada do musical na América Latina. Além de João no papel do semideus filho de Poseidon, a produção também confirmou Marianna Alexandre como Annabeth Chase, uma das personagens centrais da saga.

Assim que a notícia foi divulgada, o nome de João Lucas entrou nos assuntos mais comentados do X, especialmente pelo contraste entre sua imagem de cantor pop romântico e a figura do semideus adolescente.

Posts comparavam o ator à versão da série do Disney+ e celebravam a escolha por um elenco brasileiro jovem e fora dos padrões óbvios de casting.

Quem é João Lucas Figueiredo

João construiu sua carreira no universo musical, inicialmente como cantor cristão. Quando mudou de estilo, indo para o pop, trocou também seu nome de João Figueiredo para João Lucas.

Ele já foi líder da Igreja Bola de Neve, e adotou a causa LGBTQUIAPN +, se colocando como aliado da comunidade. Se casou em maio de 2021 com Sasha Meneghel em uma cerimônia íntima em Angra dos Reis, que gerou grande repercussão nas redes e na mídia, e é amigo de famosos como Bruna Marquezine. Desde então, vivem entre viagens e projetos criativos, mantendo uma presença forte nas redes.

Sasha reagiu ao anúncio do papel nos comentários do marido, escrevendo “nosso Percy”, gesto que viralizou entre fãs da série.

O artista, que já vinha fazendo estudos de canto e interpretação, passou nos testes oficiais para viver Percy Jackson, personagem icônico que combina humor, coragem e vulnerabilidade. Segundo reportagem, João comemorou o papel e relatou a preparação intensa para o musical se dedicado a aulas de interpretação e preparação vocal específicas para o musical.