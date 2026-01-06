Reprodução/RIC Guilherme Rivaroli pediu desculpas ao público após polêmica

Depois de o público da Record ficar revoltado com o vazamento de um áudio em que supostamente torcia por tragédias para alcançar bons índices de audiência, o âncora Guilherme Rivaroli voltou a comandar o Balanço Geral Curitiba na última segunda-feira (5). Ele pediu desculpas, assumiu o erro e seguiu à frente do programa.

Na sexta-feira (2), Guilherme estava bastante animado com a audiência durante a cobertura do caso de Roberto Farias Tomaz, jovem de 19 anos que desapareceu na quarta-feira (31) após fazer uma trilha no Pico Paraná e ser abandonado por uma amiga. Ele foi encontrado apenas na segunda-feira, depois de caminhar mais de 20 quilômetros.

A RIC, afiliada da TV Record no Paraná, decidiu manter o apresentador no ar, mesmo diante da repercussão negativa de sua fala. Na edição de segunda-feira do programa policial, ele tentou se explicar e pediu desculpas ao público.

"Gente, na minha vida não tem espaço para mentiras. Antes de seguir com o programa, eu preciso fazer um registro muito importante. No intervalo da edição de sexta-feira (2) do nosso Balanço Geral, uma falha minha acabou indo ao ar, causou grande repercussão e machucou muitas pessoas", disse.

"Quero dizer de forma clara e direta: eu errei. Foram duas horas de uma cobertura intensa, de um caso muito complexo, que é esse que você está acompanhando, e que nos deixou a todos esgotados física e mentalmente", tentou justificar Rivaroli, reforçando em seguida: "Não é desculpa, nem de longe, tá? Mas é o pano de fundo em que tudo acabou acontecendo".

"O comentário foi inadequado e não representa os meus valores, aquilo que eu defendo, nem os valores deste programa e da RIC Record. Tragédias envolvem dor real, famílias reais, e jamais podem ser tratadas de forma leviana", afirmou o apresentador.

Guilherme também enfatizou que entrou em contato com a família do jovem para pedir desculpas pelo ocorrido.

"Quero registrar também que já entrei em contato com a família da vítima e pedi desculpas pessoalmente. Pedido de desculpas e de perdão que foram aceitos pela família. E peço também desculpas sinceras a todos que se sentiram ofendidos, especialmente às famílias que vivem situações tão difíceis, como as que nós noticiamos diariamente aqui", finalizou Rivaroli.