Reprodução/ Instagram/ SBT Danilo Nascimento e Margareth Serrão

Danilo Nascimento, de 39 anos, resolveu romper o silêncio sobre a acusação de ter traído Margareth Serrão. O pronunciamento ocorre após uma polêmica entre ele e a mãe de Virginia Fonseca.

"Estão publicando aí que eu estava traindo a Margareth, mas encontrei com essa moça depois que eu cheguei da Bahia. Eu cheguei da Bahia, a gente começou a conversar e eu fui à casa dela. Mas durante o meu namoro com a Margarete, não", garantiu nesta segunda-feira (5).





"Agora, depois que a gente terminou, que a gente não tem mais nada, eu sou solteiro e é normal conversar com outras pessoas. Ela conversar com outros rapazes também é normal. Agora, durante o período que a gente ficou junto, não. Aí isso não existiu, não", acrescentou.

Na sequência, o músico ainda afirmou que não falaria mais sobre o assunto envolvendo a separação. "Desejo muita paz e felicidade para a Margareth, que é uma pessoa maravilhosa, ela merece ser feliz. E não vou responder mais ninguém sobre esse assunto. Deus abençoe a todos, forte abraço", concluiu.

Relembre

Margareth Serrão, mãe da apresentadora do SBT Virginia Fonseca, ganhou destaque nas redes sociais nesta segunda-feira (5) após se envolver em uma controvérsia relacionada ao ex-companheiro, Danilo Nascimento.

Em um primeiro momento, a influenciadora afirmou que o término aconteceu de maneira tranquila. No entanto, publicações posteriores contradisseram essa versão: Margareth descartou qualquer vínculo de amizade com o músico e criticou ele.

"Amizade continua", declarou Danilo em uma publicação. “Você é muito filho da boa mãe. Amiga? Sério mesmo? Depois de tudo que falamos?”, rebateu a matriarca de Virginia.

Ainda na discussão pública, Margareth pontuou que não ajudaria o ex na decoração da residência dele. "Esquece tudo que te prometi para o ajudar a terminar de decorar sua casa. Que vergonha”, se irritou.

Separação

Em 30 de dezembro, Margareth Serrão e Danilo Nascimento tornaram público o término da relação, que se estendeu por cerca de 11 meses.

"Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos, mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes. Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será“, iniciou na ocasião.

"Agradecemos o carinho e o respeito e pedimos respeito e empatia a este momento, afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada Danilo, família e amigos por tudo, que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês“, encerrou.



