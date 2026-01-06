X/Twitter Giovanna Ewbank rebate ataque nas redes após comentário sobre filhos

Giovanna Ewbank reagiu, nesta terça-feira (6), a um comentário ofensivo publicado nas redes sociais. A apresentadora respondeu a uma mensagem com ataques direcionados à família, após divulgar uma foto ao lado de Bruno Gagliasso e dos filhos, no X, antigo Twitter.

A resposta foi publicada de forma direta na própria rede social. Giovanna comentou a mensagem após a publicação gerar repercussão entre seguidores e usuários da plataforma. “Boa sorte. Você vai precisar. De um advogado também”, escreveu a apresentadora, ao rebater o conteúdo considerado ofensivo.

O comentário criticado foi deixado por um internauta na publicação feita no dia 1º de janeiro. A mensagem continha ataques verbais ao casal e mencionava pautas raciais e comportamentais de forma agressiva.

Boa sorte. Vc vai precisar. De um advogado tambem. — Giovanna Ewbank (@gioewbank) January 6, 2026

"Esse casal é o puríssimo extrato do branco moderno: O rico que sofre de White Guilty e se humilha com esse auto ódio que se materializa em síndrome de branco salvador que defende os oprimidos pretos e demais minorias coitadas. Isso sem contar o fetiche por perversões sexuais", escreveu o usuário.

Ataque ocorreu em publicação de Ano Novo

A foto comentada foi publicada por Giovanna Ewbank no início de 2026. Na imagem, a apresentadora aparece ao lado de Bruno Gagliasso e dos filhos, em mensagem de Ano Novo direcionada aos seguidores. Na legenda, Giovanna desejou “muita saúde, amor, paz e alegria”. A postagem recebeu milhares de interações positivas antes da publicação do comentário ofensivo. O casal é pai de Títi, de 12 anos, Bless, de 11, e Zyan, de 5.

Após a resposta de Giovanna Ewbank, seguidores passaram a defender a apresentadora nos comentários. Muitos usuários criticaram o teor da mensagem original e falaram do posicionamento firme da artista.