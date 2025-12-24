Reprodução/redes sociais Família curte fim de ano em Caraíva

A influenciadora e apresentadora Giovanna Ewbank, de 39 anos, e o ator Bruno Gagliasso, de 43, chegaram ao sul da Bahia nesta terça-feira (23) para passar as festas de Natal e Réveillon em família, acompanhados dos três filhos. A chegada do clã ao charmoso vilarejo de Caraíva foi confirmada pelas redes sociais da própria Giovanna, que compartilhou cliques e animação com os seguidores.

No registro publicado por Ewbank, ela aparece ao lado do filho mais novo, Zyan, de 5 anos, diante da icônica casinha verde com a frase “Sorria, você está em Caraíva”, um dos cartões-postais do local que tem se tornado destino preferido de celebridades no verão. A família também está com Títi, de 12 anos, e Bless, de 11, que, segundo Giovanna, estão vivendo pela primeira vez a experiência de conhecer o vilarejo.

“Eles estão enlouquecidos, amando o lugar”, comentou a influenciadora nos stories, destacando a empolgação das crianças com o cenário paradisíaco e a rotina relaxante à beira-mar. Antes disso, Bruno já havia compartilhado em suas redes registro com seus filhos numa cachoeira no Rio de Janeiro, já dando um start nas férias.

Verão de famosos e clima de férias



Caraíva, localizada no litoral sul baiano, continua sendo um dos pontos mais desejados por famílias e artistas durante o fim de ano. Famosa por sua atmosfera rústica, ruas de areia e natureza preservada, a vila já recebeu outros nomes conhecidos em temporadas anteriores, e agora, se torna palco das férias prolongadas de Ewbank e Gagliasso.

Na web, fãs reagiram ao “check-in” da família com entusiasmo e carinho, comparando os momentos compartilhados pela apresentadora com o espírito de união familiar típico dessa época do ano. Enquanto celebram a chegada em terras baianas, Giovanna já aproveitou para postar também uma reflexão de fim de ano reafirmando gratidão, amor e estar presente com os filhos, em uma série de cliques publicados em seu perfil pessoal.