Reprodução/ Instagram Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe confirmou, nesta segunda-feira (5), a participação no Navio Ana Castela, que partiu do Porto de Santos, em São Paulo. O cantor decidiu manter o compromisso profissional após o anúncio do término com Ana Castela. A confirmação ocorreu para afastar rumores de cancelamento levantados por fãs nas redes sociais.

A resposta veio nas primeiras horas do dia, quando o artista usou as redes sociais para falar diretamente com o público. Após passar cerca de cinco dias no Nordeste, Zé Felipe falou do retorno à rotina profissional. O cantor demonstrou empolgação com a apresentação no cruzeiro e negou qualquer clima de tensão nos bastidores do evento.

“Ficamos cinco dias aqui no Nordeste, foi incrível. Agora vamos trabalhar. Hoje tem o navio da boiadeira e o pau vai quebrar grandemente, daquele jeitão que nós gostamos”, afirmou o artista, sem mudar uma vírgula do discurso publicado.

O posicionamento acontece poucos dias depois do anúncio oficial do término com Ana Castela, divulgado em 29 de dezembro de 2025. O relacionamento teve cerca de dois meses de duração e chegou ao fim de forma amigável, segundo os dois artistas.

Zé Felipe também fez questão de dizer que a decisão foi tomada em comum acordo. O cantor afirmou ainda que o respeito entre as famílias permanece, mesmo com o encerramento do namoro.

Além de Zé Felipe e Ana Castela, o cruzeiro reúne diversas atrações do sertanejo e do pagode. O line-up inclui Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Léo Foguete, Luan Pereira e Turma do Pagode.