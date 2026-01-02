Reprodução/Instagram/@anacastela Ana Castela terminou recentemente com Zé Felipe

Ana Castela fez um grande show na última quarta-feira (31) e, logo nos primeiros minutos de quinta-feira (1º), já publicou uma reflexão. "Encerrar o ano assim, com esse mar de gente na Avenida Paulista, é impossível explicar em palavras", destacou a cantora, em São Paulo.

A artista ressaltou que se sentiu muito amada e avaliou positivamente o ano de 2025.

"2025 me deu mais do que eu poderia imaginar… e ainda me lembrou, no meio do caminho, o quanto sou amada por quem sempre esteve comigo", disse a famosa, que recentemente terminou seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.

Ela também fez votos para o novo ano e desejou: "Que venha 2026, com mais música, mais encontros e ainda mais verdade".

Recentemente, a cantora usou seu daily (conta pessoal secundária) para fazer um desabafo aos seguidores. "Acordei hoje com a certeza de que o mundo quer me calar. Sabe por quê? Vou explicar para vocês", disse ela.





Em seguida, a boiadeira brincou com o fato de não poder fazer algumas coisas, como colocar botox ou até aparecer com mega hair.

"Não pode fazer nada? Por que ninguém fala assim: 'Ó, não pode trabalhar?'. Por que ninguém fala para mim que não pode trabalhar?", questionou.

Fim do relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe

Zé Felipe anunciou o fim do relacionamento com Ana Castela ano passado. Em comunicado publicado nas redes sociais no fim de dezembro de 2025, o cantor sertanejo enfatizou que a decisão foi tomada em comum acordo e negou que o término tenha ocorrido por conta de brigas. Ele também declarou ainda amar a cantora e pediu compreensão ao público diante da repercussão do rompimento.

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos", escreveu Zé Felipe, que assumiu o namoro com Ana Castela em outubro. Os rumores de que eles estariam juntos iniciaram ainda em julho, quando os dois embarcaram para Orlando, nos Estados Unidos, pouco tempo após o fim do casamento do cantor com Virginia Fonseca.

O cantor frisou que o relacionamento trouxe mudanças pessoais e que mantém carinho pela família da ex-namorada. "Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim", afirmou. O famoso mencionou os pais de Ana, Michelle e Rodrigo, e outros membros da família, agradecendo pelo acolhimento. "Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês", disse.