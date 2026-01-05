Instagram Lucas Lima assume namoro com Nina Forlin dois anos após separação

Lucas Lima confirmou um novo relacionamento no domingo (4), ao aparecer em registros publicados nos Stories do Instagram durante um passeio. O músico marcou a companheira e indicou o início do namoro dois anos após o fim do casamento com Sandy.

O artista marcou a amada em uma imagem compartilhada durante uma viagem. O conteúdo foi divulgado diretamente no Instagram, sem anúncio formal. A eleita de Lucas Lima é Nina Forlin, fotógrafa, professora de yoga e publicitária. Ela apareceu nas redes do artista durante uma viagem à África, quando ele publicou uma foto acompanhada de um emoji de coração.

Nina Forlin também compartilhou um registro ao lado de Lucas Lima nas redes sociais. Na legenda, a fotógrafa escreveu: “Obrigada por topar minhas loucuras”, frase mantida sem qualquer alteração.

Quem é Nina Forlin

Nina atua como fotógrafa e professora de yoga, além de ter formação em publicidade. O casal foi visto junto em diferentes momentos da viagem recente, o que aumentou os comentários entre seguidores.

Antes de assumir o novo relacionamento, Lucas Lima havia comentado com humor sobre a vida de solteiro. No Dia dos Namorados do ano passado, o músico fez uma publicação ironizando o excesso de conteúdos motivacionais direcionados a pessoas sem companhia na data.

“Eu achava que a pior parte do Dia dos Namorados solteiro seriam os posts românticos. Mas na real são os 441 bilhões de vídeos: ‘é só uma data capitalista’ ’10 dicas pra curtir o Dia dos Namorados sozinho’ ‘seja sua melhor companhia’ ‘tá tudo bem’ ‘solidão vs. solitude’ ‘O amor romântico é superestimado’”, escreveu.

Lucas Lima e Sandy anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023, após mais de duas décadas juntos. Os dois são pais de Theo, de 11 anos, e mantêm postura discreta sobre a vida pessoal desde a separação.

Atualmente, Sandy vive um relacionamento com o médico nutrólogo Sandro Andrade. A cantora fez a primeira aparição pública ao lado do companheiro em um evento no Rio de Janeiro.