Instagram Lívia Andrade exibe corpo definido em praia do Nordeste após cirurgia

Lívia Andrade, de 42 anos, publicou neste domingo (28) fotos de biquíni durante um dia de praia no Nordeste. A apresentadora do "Domingão com Huck" exibiu físico definido em meio à onda de calor que atinge o Brasil.

De férias no litoral nordestino, Lívia Andrade compartilhou uma sequência de cliques no Instagram. Nas fotos, a apresentadora aparece usando biquíni preto com saída de praia estampada.

Nas imagens, o corpo definido chamou atenção do público. Seguidores reagiram com elogios nos comentários da publicação. “Que mulher deslumbrante!”, escreveu um fã. “Tá no formato perfeito, Lívia”, comentou outro. “Simplesmente lindíssima”, destacou uma terceira pessoa.

Em junho deste ano, Lívia Andrade revelou ter realizado a primeira cirurgia plástica. A declaração ocorreu durante a festa de aniversário de 42 anos, em entrevista ao Portal LeoDias. Na ocasião, a apresentadora contou que optou por uma abdominoplastia.

“Malhar eu não vou para ter esse abdômen, porque tem que fazer dieta, malhar, ter muita disciplina, coisa que não vou fazer”, disse, aos risos, ao Portal LeoDias. Apesar do procedimento, Lívia afirmou manter postura cautelosa em relação a intervenções estéticas.

A apresentadora também falou da preferência por processos naturais ao longo do tempo. Segundo Lívia, a escolha por procedimentos ocorre de forma pontual, sem excessos, com foco no bem-estar e na qualidade de vida.