A vinheta do Plantão da Globo apareceu no início da manhã deste sábado (3), interrompendo o filme A Última Palavra (2017), exibido na sessão Corujão. As notícias sobre os ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela assumiram a programação, e a reprise do Globo Rural não foi exibida.

O âncora Marcelo Pereira entrou ao vivo no estúdio do Bom Dia Sábado às 5h37. "A gente entra no ar com a informação de que a capital venezuelana, Caracas, foi alvo de explosões durante a madrugada. O governo de Nicolás Maduro disse que o país está sendo alvo de um ataque militar dos Estados Unidos", afirmou.

"Em comunicado, o governo venezuelano informou que houve ataques também nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira e que o objetivo seria o controle das reservas petrolíferas e minerais do país", continuou o jornalista.





"Nicolás Maduro ordenou o destacamento do comando para a defesa integral da nação e dos órgãos governamentais em todos os estados e municípios do país. No comunicado, Maduro diz que a agressão representa uma ameaça à paz e à estabilidade internacionais, em especial na América Latina e no Caribe", reforçou.

Logo depois, Sabina Simonato entrou no estúdio e seguiu com a cobertura ao lado de Marcelo. Mais cedo, às 4h39, a Globo já havia colocado no ar o sinal da GloboNews para trazer mais informações sobre as explosões em Caracas, capital da Venezuela.

No X, antigo Twitter, Donald Trump confirmou a autoria dos ataques. O político afirmou que Nicolás Maduro foi capturado junto com a esposa e retirado do país.

Nas redes sociais, os usuários comentaram sobre o Plantão da Globo. "Acordei tão cedo que deu para ver o plantão da Globo noticiando que os EUA bombardearam a Venezuela", disse um. "3 de janeiro e já tivemos plantão da Globo. 2026 promete!", disse um segundo.



Plantão da Globo anunciando, às 5h38 da MANHÃ, os ataques militares dos EUA na Venezuela.

