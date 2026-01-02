Reprodução/Instagram/@iza/@joaaovitorsilva Iza e João Vitor são vistos em clima de romance

Após terminar o relacionamento com o jogador Yuri Lima, a cantora Iza foi vista em clima de intimidade com o ator João Vitor Silva durante o réveillon no Rio de Janeiro, em momentos de bastante romance. Os dois se beijaram e andaram de mãos dadas.

Segundo relatos de pessoas presentes, os dois estavam hospedados no Copacabana Palace e passaram os últimos dias de 2025 juntos no hotel de luxo, ocupando o sexto andar, totalmente reservado a hóspedes VIP.

Ambos circularam tranquilamente pelas áreas comuns e foram vistos trocando beijos e abraços, inclusive na Black Pool, piscina exclusiva do local. As informações foram divulgadas por Leo Dias.

Reprodução/Instagram/@Iza Iza fala sobre o término com Yuri





Tudo ficou mais evidente na madrugada desta quinta-feira (1º), quando Iza se apresentou no palco principal do réveillon de Copacabana. Após o show, a cantora foi flagrada de mãos dadas com João Vitor Silva nos bastidores, reforçando os rumores de que o romance já existia antes da virada do ano.

Iza está solteira desde outubro de 2025, quando terminou pela segunda vez o relacionamento com Yuri Lima. O casal havia se separado antes do nascimento da filha Nala, única filha de Iza e Yuri, mas reatou logo após o parto.





Quem é João Vitor Silva?

João Vitor Silva, de 29 anos, é um rosto conhecido do público brasileiro. Ele começou a carreira ainda criança e ganhou destaque nacional em 2005, ao interpretar o personagem Pedrinho no programa "Sítio do Picapau Amarelo", da Globo. Desde então, construiu uma carreira sólida, atuando em papéis de destaque na dramaturgia adulta.

O ator vive um momento importante na carreira. Recentemente, integrou o elenco de "Garota do Momento"(2024), na faixa das 18h da Globo, e conquistou projeção internacional com o filme "O Agente Secreto", no qual contracenou com Wagner Moura, sob direção de Kleber Mendonça Filho. A produção fez sucesso e está entre as indicações do Critics' Choice Awards.

Até o momento, nem Iza, nem João Vitor Silva se pronunciaram sobre o possível relacionamento. No entanto, a aparição pública de mãos dadas reforça que os dois estão se conhecendo melhor.