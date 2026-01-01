Instagram/Reprodução Famosos curtem o primeiro dia do ano na praia

Mesmo após as comemorações de Ano Novo, famosos continuam aproveitando os primeiros dias de 2026 em clima de descanso, com praia, calor e paisagens paradisíacas como cenário.

Em Fernando de Noronha, Ana Clara permanece curtindo a tranquilidade do arquipélago.

A ex-BBB apareceu usando biquíni branco combinado com calça marrom, óculos de sol e acessórios, além de publicar vídeos exibindo a vista do local onde segue aproveitando os dias de folga.

Isabelle Nogueira continua explorando o Nordeste e dividindo detalhes da viagem com os seguidores.

Em Alagoas, ela posou com um brinco grande e colorido, flor atrás da orelha e look leve, celebrando o novo ano com a mensagem: “2026 já é feliz! Chegou todo lindo, iluminado, próspero, abençoado e FELIZ”.

A influenciadora também mostrou o mar azul da região.

Ticiane Pinheiro segue aproveitando o litoral ao lado das filhas. A apresentadora publicou uma foto em frente ao mar, usando biquíni marrom e boné, e desejou um feliz ano novo aos seguidores.

Lívia Andrade também continua aproveitando os dias de descanso. De biquíni branco, óculos chamativos e acessórios, ela apareceu com os cabelos ao vento, curtindo a praia.

Karoline Lima mantém o ritmo tranquilo das férias e compartilhou um registro descansando em uma cadeira de praia. Usando maiô rosa e roxo e acessórios, ela aproveitou o sol e o cenário à beira-mar.

Déborah Secco, por sua vez, segue em clima de resort em Maceió. A atriz publicou imagens aproveitando a piscina e o sol, usando biquíni, óculos escuros e chapéu.