Reprodução/@taay_souza/@robertamiranda Roberta Miranda aparece em missa de Tainara Souza

A cantora Roberta Miranda compareceu à missa de sétimo dia de Tainara Souza Santos, que morreu após ser atropelada pelo ex-companheiro na Marginal Tietê, em São Paulo. A cerimônia ocorreu na última terça-feira (30/12).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cantora aparece ao lado da mãe da vítima, Lúcia Aparecida da Silva. "Estamos juntas na luta por justiça. Tenho certeza de que, lá de cima, ela está bem, muito melhor do que neste mundo cruel", disse Lúcia.

"Estar aqui com dona Lúcia, mãe da Tainara, é para dizer que a luta não termina aqui. Ao contrário, ela começa. Queremos justiça", afirmou Roberta Miranda. "Hoje é a missa de sétimo dia da minha filha. Dona Roberta Miranda está aqui comigo porque quis me dar um abraço. Estamos juntas na luta por justiça, não só pela Tai, mas por todas as mulheres", reforçou a mãe da vítima.

Abalada, Lúcia agradeceu o gesto da cantora sertaneja. "Obrigada pelo carinho, obrigada por ter vindo na paróquia nos dar forças no momento tão difícil, a luta só está começando e eu conto com a senhora", disse.





Morte de Tainara

Tainara faleceu na véspera de Natal (24/12), após quase um mês internada em decorrência da gravidade do ocorrido. O suspeito do crime, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso em um hotel na zona leste de São Paulo no dia 30 de novembro.

Em uma publicação nas redes, Lúcia afirmou que amará a filha até o "último suspiro" e pediu que Tainara seja lembrada pela alegria e pelo sorriso. A mãe também destacou que seguirá lutando por justiça, não apenas pela filha, mas por outras mulheres vítimas de violência.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a prisão preventiva do acusado já havia sido decretada e que ele permanece detido em uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária. A SSP reforçou que, desde o início, a apuração apontou para uma ação dolosa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Douglas resistiu à abordagem e avançou contra um dos agentes.

Após ser atingido e contido, Douglas recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado como captura de procurado, resistência e lesão corporal na 4ª Delegacia Seccional - Norte.



Tainara deixa dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7. Ainda não há definição sobre quais qualificadoras serão incluídas na acusação formal contra o suspeito.