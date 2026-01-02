Reprodução/Instagram/@edgama Ed Gama fala sobre perda de peso

Ed Gama aproveitou a virada do ano para mostrar a mudança no estilo de vida que adotou durante 2025. Em um vídeo publicado em seu Instagram, ele revelou que, após melhorar a alimentação e começar a correr, perdeu um total de 30 quilos. A transformação foi fundamental para melhorar sua qualidade de vida, garantiu ele.

"No final de 2024, eu, no alto dos meus 115 quilos, rompi parcialmente o menisco e, quando busquei tratamento, fiz os exames e descobri que, além do joelho, eu também estava ‘podre’ por dentro", disse Ed Gama.

O humorista de 35 anos estava pré-diabético, com colesterol alto e gordura no fígado, conforme contou em sua página nas redes sociais. "Fui diagnosticado com gota", acrescentou, referindo-se a uma doença inflamatória causada pelo acúmulo de ácido úrico nas articulações.

A mudança de Ed Gama chamou atenção, já que a diferença entre o "antes" e o "depois" foi expressiva. Focado em tratar a lesão no joelho, ele passou a correr na esteira da academia. Após 12 meses de dedicação, o comediante mostrou com orgulho os resultados.





Durante a CCXP25, o apresentador comentou sobre essa nova fase da sua vida.

"Eu tinha um joelho ruim e entrei na academia para recuperá-lo. Quando comecei a correr, comecei a emagrecer. E, já que estava emagrecendo, procurei uma nutricionista para juntar o útil ao agradável", disse.

"De julho pra cá, foram 10 quilos embora, e a mudança ficou mais visível. O pessoal começou a comentar, achando que eu tinha feito bariátrica, mas foi 'raladeira' mesmo na academia e na alimentação, segurando a boca. Não foi pela estética, foi pela saúde", disse.

O humorista também revelou que já enfrentou Síndrome de Burnout e depressão, e destacou que a prática de atividades físicas ajuda na saúde mental.

"Falei: 'Não, não posso. Estou muito jovem para passar por isso!' Então decidi mudar de vida, e estou feliz. O principal ganho, além de ter recuperado meu joelho e conseguir andar sem dor, é o que a atividade física faz com a minha cabeça. Afasta quadros depressivos, dá ânimo e mais vigor para viver", frisou o famoso que é um dos participantes fixos do Domingão com Huck, da Globo.