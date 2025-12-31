Reprodução/TV Globo Resposta sobre prêmio da Mega deixa repórter constrangido ao vivo

Durante uma entrada ao vivo do RJ1, da TV Globo, uma reportagem sobre a Mega da Virada acabou gerando um momento engraçado e constrangedor, que rapidamente viralizou nas redes sociais.

A situação ocorreu quando um entrevistado respondeu de forma exaltada à pergunta sobre o prêmio.

“Um bilhão? Um bilhão de reais? Que loucura, faraó! Eu fico até louco, vou fazer sexo até morrer”, disse o homem, provocando surpresa e deixando o repórter Alexandre Henderson visivelmente sem graça durante a transmissão, embora ele tenha seguido com a matéria.

Outros apostadores, no entanto, foram mais contidos ao falar sobre os planos para o prêmio. “Compro uma casa, um carro, faço a festa”, afirmou uma senhora.

Já um rapaz destacou prioridades familiares e pessoais: “Com R$ 1 bilhão eu ajudo minha família, minha filha, compro uma casa legal para ela, uma renda… e compro um barquinho também, gosto de pescar”.

No último dia de 2025, cariocas lotaram casas lotéricas para tentar a sorte no concurso especial, que deve pagar cerca de R$ 1 bilhão, o maior prêmio da história das loterias brasileiras, segundo a Caixa Econômica Federal.