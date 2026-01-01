Reprodução/Instagram/@danielcady/@ivetesangalo Daniel Cady e Ivete Sangalo

Daniel Cady, de 40 anos, iniciou 2026 ao lado das filhas que tem com a ex-esposa, Ivete Sangalo, de 53. Nas imagens publicadas na quinta-feira (1º), o nutricionista aparece na praia, sentado próximo a uma fogueira, com as gêmeas Helena e Marina, de 7 anos, no colo. Na legenda da publicação, ele fez uma reflexão sobre o que espera para o novo ano.

"Que o novo ano chegue trazendo saúde, consciência, simplicidade e mais tempo para o que realmente importa. Que a gente siga cuidando do corpo, da mente, da família, da terra e das relações. Feliz Ano Novo! Que seja leve, verdadeiro e cheio de sentido", declarou Daniel. Ivete comentou na postagem do ex-marido: "Amém", escreveu.

Os seguidores também reagiram à publicação. "Que linda mensagem! Compartilho do mesmo sentimento. Precisamos de tão pouco para sermos felizes. Que Deus abençoe essa família linda e que você continue sendo esse paizão", disse um internauta. "Ganhou meu respeito, cara. A vida é o simples", comentou outro.

Ivete Sangalo passou o réveillon cantando. A artista se apresentou na Praia do Forte, na Bahia, e reuniu uma multidão de fãs. "Feliz 2026, minha gente! Que seja um ano repleto de amor!", escreveu a cantora nas redes sociais.

Fim do casamento

Ivete e Daniel anunciaram o fim do casamento em 27 de novembro, há pouco mais de um mês. “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, dizia o comunicado publicado pelo ex-casal no Instagram.

Os dois reforçaram que a separação ocorreu de maneira respeitosa e pediram privacidade para eles e para os filhos. "Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, e seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento", afirmaram.

Em 2014, Ivete havia publicado nas redes sociais uma homenagem pelos 16 anos ao lado de Daniel. “Foi numa noite de São João que tudo começou. Nada mais especial e significativo do que essa data para a gente celebrar os nossos 16 anos juntos. São 16 anos e três filhos maravilhosos”, escreveu ela na época.



