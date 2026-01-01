Reprodução/Instagram/@brunamarquezine/@shawnmendes Bruna Marquezine e Shawn Mendes

O ano começou em alta para Bruna Marquezine e Shawn Mendes. Os artistas passaram o réveillon juntos em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e já iniciaram 2026 à beira-mar. Em um vídeo publicado por um fã-clube dos famosos, a atriz aparece beijando o cantor canadense durante a virada do ano. Os dois também já foram flagrados aos beijos no mar.

"Nem acredito que vivi tempo suficiente para Bruna Marquezine e Shawn Mendes realizarem todas as fanfics que eu tinha na minha cabeça sobre eles dois", comentou uma internauta. "Eu meio que estou com hiperfoco em tudo que envolva Bruna Marquezine e Shawn Mendes", disse outra.

Ainda na noite de réveillon, o casal pulou sete ondas à meia-noite, uma tradição bastante popular no Brasil. O cantor desembarcou diretamente em Maceió antes de seguir com a atriz para o ponto turístico. Em seguida, registros do casal começaram a circular nas redes sociais, mostrando diversos momentos do affair em público.





Bruna também estava acompanhada do casal de amigos Sasha Meneghel e João Lucas. Para a celebração da chegada de 2026, a atriz escolheu um vestido de renda branco e transparente, em um estilo despojado.

Antes do ano terminar, a atriz publicou uma mensagem contando o que espera para 2026:

"Beijar, ver o mar, admirar a beleza das coisas, não ter medo de me arriscar, cuidar das minhas feridas, fazer dinheiro, não negligenciar a minha saúde, realizar mais sonhos, estar com quem me faz sentir que mereço ser amada, me retirar quando sentir necessidade e abrir meus braços para a chance de ser verdadeiramente feliz", dizia o post.

Desde que voltou ao Brasil, há cinco dias, Shawn não saiu de perto de Bruna. Os dois foram flagrados juntos em diversos locais, aumentando os rumores de um affair. As especulações sobre um romance acabaram sendo confirmadas após as trocas de beijos em público.

ELES! Bruna Marquezine e Shawn Mendes celebrando a chegada de 2026 do melhor jeito! 🫶🏻 pic.twitter.com/5qYoDcFH0R — Marquezine Archive (@brunamarchive) January 1, 2026



