Reprodução/ Instagram Ivete Sangalo e Daniel Cady se reuniram no Natal (25)

Ivete Sangalo, de 53 anos, e Daniel Cady, de 40, se tornaram assunto em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter. Isso porque apareceram juntos neste Natal (25).

O reencontro ocorre pouco menos de um mês após eles terem anunciado o rompimento do casamento de 17 anos. Na ocasião, os três filhos que tiveram, Marcelo, Marina e Helena, estavam presentes.





Um registro em que Sangalo e Cady surgiam no mesmo ambiente repercutiu nas redes. Muitos internautas torcem para que eles se reconciliem. "Por favor, seria o meu presente de Natal esses dois juntos de novo", disse uma. "Apenas reatem! É isso que o Brasil quer", acrescentou uma segunda.

Em meio à repercussão do caso, o nutricionista fez uma publicação reflexiva sobre a festividade natalina. “O Natal é tempo de lembrar do que realmente importa. De estar presente, de cuidar, de agradecer e de acolher. Quero desejar a você, que me acompanha, confia no meu trabalho e caminha junto comigo, um Natal de mais calma, mais verdade e mais afeto. Que não falte mesa, mas que também não falte conversa”, iniciou.

“Que não falte saúde, mas que também não falte cuidado. Que não falte sonho, mas que exista espaço para descansar. Saiba que cada mensagem, cada troca, cada apoio que recebo aqui não passa despercebido”, completou

Relembre

Ivete e Daniel se conheceram na Baía de Todos-os-Santos, em um contexto profissional. À época, a cantora e compositora havia contratado o nutricionista para elaborar seus cardápios. A artista baiana já contou que tentou evitar um envolvimento amoroso, justamente pelo fato de ele prestar serviços para ela.

Com o passar do tempo, no entanto, a convivência se intensificou e o relacionamento acabou evoluindo. O casal assumiu o namoro em 2009, ano em que nasceu o primeiro filho, Marcelo. Juntos, eles permaneceram por 17 anos, até o fim do casamento, oficializado em novembro deste ano.

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", diziam na nota em que anunciavam o divórcio.

"Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento", destacavam.

"Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", finalizavam.