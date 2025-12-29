Reprodução/Instagram/@ Mário Gomes pede ajuda após assalto

O ator Mário Gomes, de 73 anos, publicou no último domingo (28) um vídeo nas redes sociais em que pede ajuda financeira, após ter sido vítima de um assalto em sua residência, no Rio de Janeiro.

De acordo com o relato do ator, sete homens armados e encapuzados invadiram o imóvel enquanto ele estava com a esposa e a filha. A família ficou refém dos criminosos por cerca de uma hora e meia.

Durante esse período, os assaltantes amarraram as vítimas com abraçadeiras plásticas nos braços e nas pernas, além de revistarem os cômodos da casa e recolherem objetos pessoais e dinheiro.

Mário Gomes enfatizou que os criminosos levaram R$ 50 mil em dinheiro que estavam guardados no imóvel. Ele afirmou que entregou a quantia para evitar agressões.





"Se eu não tivesse os 50 contos, talvez eu não estivesse aqui", disse o artista em vídeo. Além do dinheiro, foram levados objetos pessoais, celulares e uma medalha do ex-presidente Jair Bolsonaro. No mesmo vídeo, o ator contou que está enfrentando dificuldades financeiras após o assalto.

De acordo com ele, falta o básico em sua casa, incluindo a alimentação. Mário chegou a revelar que, em 2024, perdeu uma mansão onde morava no bairro do Joá, em decorrência de dívidas trabalhistas de uma antiga confecção da qual era proprietário.

Luta de Mário Gomes

O ator revelou que, ao longo deste ano, perdeu todo o restante do dinheiro que tinha. Desde setembro do ano passado, ele vive com a família no imóvel onde ocorreu o assalto, uma casa que antes pertencia à confecção que ele possuía.

"Olá, minha gente. Espero que o Natal tenha sido satisfatório e que o próximo ano seja bem melhor que este, apesar de que neste eu desenvolvi muitos projetos interessantes que vou mostrar para vocês", iniciou.

Logo depois, Gomes falou sobre a necessidade de solicitar ajuda nas redes sociais. "Perdi minha casa no ano passado de forma desonesta e este ano perdi todo o meu dinheiro. Achei que ia dar certo, mas tenho recebido muitas sugestões de seguidores para fazer uma vaquinha. Relutei muito, mas acabei cedendo. Estão faltando coisas para comer", frisou.



