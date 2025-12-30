Reprodução/SBT Xuxa Meneghel fala sobre polêmicas

O SBT reexibiu, na noite do último domingo (28), o Programa Silvio Santos em homenagem a Xuxa Meneghel. Na atração, a eterna diva infantil falou sobre sua relação com as crianças e contou como lidava com algumas situações durante as gravações de seus programas na TV Globo.

Em conversa com Patricia Abravanel, Xuxa comentou diversos episódios de sua trajetória.

"Às vezes, quando tinham aquelas botinhas ortopédicas e pisavam no meu pé, eu pisava de volta e dizia: 'não pisa no meu pé'", contou, levando todo mundo a rir. "Imagina, isso está gravado", contou a eterna Rainha dos Baixinhos. "Qual mãe ou pai vai ver isso e dizer: 'realmente ela não gosta de criança, está pisando no pé do meu filho'? Mas era porque eu era meio 'chata'", brincou.





Em seguida, Xuxa lembrou situações curiosas em aeroportos. Segundo ela, ao ir ao banheiro, algumas crianças gritavam: "Mãe, ela faz xixi", disse, rindo.

Rumores de pacto

Reprodução/TV Globo/@xuxameneghel Xuxa Meneghel fala sobre suposto pacto com o diabo





Ainda na conversa com Patricia Abravanel, Xuxa abordou um tema que marcou sua carreira: os boatos de que teria feito um pacto com o diabo, bastante disseminados nas décadas de 1980 e 1990.

Sobre isso, a mãe de Sasha foi enfática. "As pessoas falam que eu tenho um pacto, mas como eu poderia ter pacto com o cara lá de baixo tendo tudo de bom na minha vida? Tem que ser com o cara lá de cima", enfatizou, e depois complementou: "Sinto até pena de quem acredita nessas coisas".

Ela também rebateu críticas direcionadas a trabalhos antigos, afirmando que muitas pessoas repercutem conteúdos sem conhecimento e sem analisar o contexto . "As pessoas não se dão ao luxo de ver, entender e conversar sobre o assunto. Preferem rotular sem saber", declarou.

Por fim, Xuxa comentou sobre a disseminação de notícias falsas, especialmente na era digital. "Hoje existe a fake news. As pessoas publicam antes de checar, antes de ver se é verdade ou não. É inacreditável como muita gente acredita", pontuou.