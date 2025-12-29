Reprodução/TV Globo/Instagram/@erthalera Daniel Erthal venderá cervejas em Copacabana

O ator Daniel Erthal, que viralizou ao vender cervejas durante o réveillon em Copacabana, voltará à atividade neste Ano Novo. O ex-apresentador da TV Globo retornará às ruas da cidade carioca, onde reside, comercializando bebidas com seu carrinho.

Em janeiro de 2024, câmeras registraram Daniel trabalhando como vendedor ambulante na Zona Sul do Rio de Janeiro, inclusive durante o Carnaval. No ano seguinte, em 2025, o Bloco da Anitta chegou a impedir que ele vendesse as bebidas.

Erthal chegou a abrir um bar em Botafogo. Atualmente, ele se prepara para estrear seu novo carrinho nos dias 30 e 31 de dezembro, em Copacabana. Em maio deste ano, criminosos chegaram a roubar seu meio de sustento. "Vou para a rua dia 30 e 31. Vou estrear meu carrinho novo. Vou com tudo", disse ao Jornal Extra.

Quem é Daniel Erthal?

Longe da televisão desde 2022, Daniel Erthal atuou em tramas como Da Cor do Pecado, Belíssima, Bela, a Feia, Eterna Magia, Rebelde, Milagres de Jesus, A Terra Prometida, Rock Story e Jezabel. Ele também participou do Dança dos Famosos em 2006.

Nascido em Bom Jardim, Rio de Janeiro, em 1982, Daniel ingressou aos 17 anos na escola de teatro Tablado. Em 2004, fez seu primeiro trabalho na novela Da Cor do Pecado, da TV Globo, e logo depois participou de Malhação, onde ganhou destaque interpretando o personagem Léo.

Erthal entrou no ramo de cervejas em 2013, quando fundou a Cervejaria Erthal e criou uma Oktoberfest chamada Oktorbethal, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. "É um recomeço para mim", declarou ele em entrevista de 2018, quando estava sem trabalhos na TV.



