Instagram Marina Ruy Barbosa resgata ensaio inspirado em Brigitte Bardot após morte

Marina Ruy Barbosa publicou neste domingo (28) um ensaio fotográfico inspirado em Brigitte Bardot. A divulgação ocorreu no mesmo dia da morte da atriz francesa, aos 91 anos. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais como forma de homenagem à trajetória da estrela do cinema europeu.

O ensaio divulgado por Marina Ruy Barbosa foi produzido em 2016. As fotos integraram uma campanha publicitária realizada no período em que a atriz protagonizava a novela "Totalmente Demais". O material foi resgatado no dia da morte de Bardot como referência direta à imagem construída pela francesa.

As fotografias foram feitas pelo fotógrafo JR Duran. A proposta do ensaio foi recriar elementos visuais associados à estética de Brigitte Bardot, marcada principalmente a partir da década de 1950. O trabalho buscou dialogar com registros clássicos da carreira cinematográfica da atriz.

Nas imagens, Marina aparece com cabelo volumoso em tom claro e maquiagem com delineado marcado. O visual remete a padrões estéticos difundidos por Bardot ao longo da carreira. A composição reforça referências ao cinema francês e à construção simbólica da atriz como ícone cultural.

Legado de Brigitte Bardot

Brigitte Bardot nasceu em 1934 e iniciou carreira no cinema francês nos anos 1950. A projeção internacional ocorreu após o lançamento do filme "E Deus Criou a Mulher", em 1956.

A atriz encerrou a carreira no cinema em 1973, aos 39 anos. Após deixar as telas, passou a se dedicar à defesa dos direitos dos animais. Em 1986, fundou a Fundação Brigitte Bardot, voltada à proteção animal.

Bardot também manteve relação com o Brasil. Em 1964, esteve em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. O município abriga a Orla Bardot, que leva o nome da atriz e reúne uma estátua em homenagem à artista francesa.