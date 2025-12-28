Reprodução/BFM TV Brigitte Bardot é internada às pressas

Foi uma ida deà cidade deque fez com que a mídia de todo mundo fotografasse ela ali, e todo mundo passou a desejar estar onde Brigitte Bardot esteve.

Divulgação/Tripadvisor Estátua de Brigitte Bardot na Armação de Búzios

Brigitte Bardot era mágica, tanto para os jovens de menor idade que não podiam ver os seus filmes por ter pouca idade, quanto os mais velhos que se encantavam com sua presença em cena.

Ela teve boa cabeça e soube investir o seu dinheiro em rendas e imóveis para poder viver isolada em sua mansão por muitos anos, apenas cuidando de seus animais e sendo a defensora deles.

Brigitte Anna Marie Bardot, filha de Louis Bardot e Anna Marie Bardot, era mundialmente, sua marca registrada, criadora de personagens que a imortalizaram como símbolo sexual do cinema, há muitos anos que vivia isolada do mundo, não gostava de receber ninguém e só queria saber de seus animais que ficavam dentro a nos jardins de sua mansão.

Os jornalistas franceses disputavam a possibilidade de uma entrevista, mas isto não era possível pelos desejos de BB.

Não existiu nenhuma outra atriz que fosse considerada sua sucessora, que na fama, quer na interpretação ou sensualidade, quer no carisma.

Ela ficou mundialmente conhecida em 1957 com o filme E Deus Criou a Mulher, dirigido por Roger Vadin, e foi proibido em muitos países e censurado no Brasil para menores de 18 anos. Neste filme BB lançou o biquíni, uma ousadia que só ela para mostrar no cinema.

Foi contestada e afrontada por inúmeras ligas de senhoras católicas.Mas após um tempo, o mundo se rendeu ao charme e às glórias de um carisma insolente e ousado.

A partir daquele filme tudo que se referia a BB era um ato passível de ser coberto por jornais, revistas e TVs. Ela foi a razão de ser do cinema daqueles tempos.

Muitas tentaram imitá-la, mas só ficaram na tentativa de imitação. O que é original sempre tentam imitar, mas o original jamais será substituído.