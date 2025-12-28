Reprodução/redes sociais Bella Campos aposta em sensualidade com transparência e renda

A atriz Bella Campos, de 27 anos, voltou a chamar atenção no cenário das celebridades brasileiras ao surgir com um vestido transparente e ousado em uma festa de música eletrônica no Rio de Janeiro, que ocorreu neste sábado, 27, em Botafogo. Conhecida pelo papel de Maria de Fátima, uma das personagens mais marcantes da trama, Bella tem colocado seu nome em alta tanto pela atuação quanto pelo estilo fashionista, e a vida agitada da atriz.

A escolha do look volta a colocar a imagem de Bella como uma das atrizes mais comentadas do momento, combinando ousadia, moda e presença marcante mesmo fora das novelas.



Dentro e fora da telinha

Nas redes sociais, a artista já vem se destacando por suas escolhas de estilo e visuais impactantes. Em outras aparições recentes, Bella chamou atenção com look de grife no Festival de Cinema de Gramado, usando um vestido da Fendi avaliado em cerca de R$ 40 mil e sobrancelhas descoloridas, o que também rendeu elogios e debate sobre moda entre jovens amantes de tendências.

O vestido transparente usado acabou gerando reações variadas entre fãs e fashionistas, com muitos elogiando a coragem e estilo da atriz, enquanto outros reconheceram a proposta como parte da estética moderna da nova fase da artista.

Bella também tem aproveitado as férias após as gravações de "Vale Tudo" para compartilhar momentos descontraídos com o público. Antes do Natal, ela exibiu um biquíni icônico em praia do Rio de Janeiro, aproveitando sua folga.



