Reprodução/ Instagram @keyalves Nasce Rosamaria, filha de Key Alves e Bruno Rosa

Rosamaria, a primeira filha da ex-BBB Key Alves e do cantor sertanejo Bruno Rosa, nasceu nesta sexta-feira (26). O anúncio foi feito pelo casal, por meio de postagens nas redes sociais.



"Nasceu", declarou Key ao compartilhar uma foto do companheiro com a recém-nascida. A foto foi publicada no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 16 milhões de seguidores.





A irmã gêmea da ex-jogadora de vôlei também repercutiu a novidade no próprio perfil. "Nasceu a neném mais linda do mundo! Obrigada Jesus", disse Keyt Alves, emocionada com a chegada da sobrinha.

Recentemente, enquanto ainda estava grávida, Key fez um longo desabafo sobre a maternidade. “Estou aprendendo tanta coisa nessa gestação que minha mãe falava lá atrás, quando eu era criança, e não entendia. Já está chegando o tempo de conhecer você, Rosamaria. Já estou determinando o tempo para o final desse medo”, iniciou.

Reprodução/Arquivo pessoal Key Alves

“Que medo? Só quem tá a gestar uma vida sabe. Medo de como vou educar você, de como vou reagir sendo mãe, de como vou fazer tudo acontecer, de como não vou deixar faltar nada para você. Tudo isso é um turbilhão de pensamentos, e nesses sete meses minha cabeça endoidou de vez. São muitos pensamentos, muitas dúvidas, muitas emoções", prosseguiu.

"Mas eu nunca mais te deixaria por nada. Toda vez que sinto vontade de desistir, eu escuto seu coração dizendo: ‘não desista, agora eu estou com você’. Filha, eu te amo tanto que chega a doer. Não sei explicar, mas não vejo a hora de te ver e saber que vou ter uma melhor amiga para o resto da vida. Nunca mais irei me sentir sozinha”, concluiu.

Saiba mais

Jogadora de vôlei e influenciadora, Key Alves ganhou fama internacional ao participar do "Big Brother Brasil em 2023". Ela também teve uma participação especial no reality mexicano "La Casa de los Famosos".

Nascida em Bauru, tem uma irmã gêmea, Keyt Alves, que também é jogadora de vôlei. Entre os ex-romances, destaca-se o vivenciado com Gustavo Benedeti, durante o "BBB 23". Ela também teve um affair com o ex-BBB Rodrigo Mussi.

No período em que esteve confinada no reality global, surpreendeu ao relatar famosos com quem teria ficado. Felipe Franco, Gustavo Mioto e Rezende foram alguns deles.