Lissa Martins, de 41 anos, atravessa uma fase de reconstrução pessoal e profissional desde a morte do marido, o modelo e apresentador JP Mantovani, que faleceu em setembro após um acidente de moto em São Paulo. Conhecida nacionalmente por sua trajetória no grupo "Rouge", a cantora falou abertamente sobre o momento delicado que enfrenta em uma entrevista recente ao canal "AMAR Por Mariana Kupfer", na qual se emocionou ao relatar os desafios do luto e da maternidade.

Durante a conversa, Lissa admitiu que ainda lida com sentimentos intensos e que participar da entrevista não foi uma tarefa simples. Segundo ela, o desejo inicial era se afastar do mundo para viver o processo de dor de forma mais reservada. No entanto, a artista explicou que precisou seguir em frente por conta das responsabilidades que carrega, especialmente como mãe de Antonella, de oito anos, fruto de seu relacionamento com JP.

Além do impacto emocional, a perda trouxe mudanças práticas à rotina da cantora. Na época do falecimento do marido, o casal estava construindo uma casa nova em São Paulo. Com a interrupção das obras, Lissa afirma que precisou priorizar os cuidados com a filha e com a própria saúde, deixando o projeto em pausa. Agora, ela busca apoio financeiro e parcerias para retomar a construção, inclusive com a ideia de transformar o processo em um projeto audiovisual que acompanhe a evolução da obra.

Busca por novas oportunidades de trabalho

No campo profissional, Lissa também passa por uma reorganização. Ela se despediu recentemente da turnê do espetáculo "Divas" e explicou que, neste momento, procura oportunidades de trabalho que sejam compatíveis com a rotina da filha. A intenção é voltar a cantar em formatos mais flexíveis, como eventos pontuais, que permitam conciliar a carreira artística com a presença ativa no dia a dia familiar.

Mesmo diante das dificuldades, a cantora destacou que este período tem sido marcado por aprendizados, especialmente sobre a importância de pedir ajuda. Lissa reforçou que está aberta a novas oportunidades na música e a parcerias que dialoguem com seus valores atuais. "Estou em busca de trabalho e de pessoas que estejam alinhadas ao meu propósito hoje", afirmou.





Lissa Martins também tem projetos futuros ligados à sua trajetória artística. Ela está confirmada na gravação do documentário do "Rouge", previsto para 2026, que promete revisitar a história do grupo e seus impactos na música pop brasileira.




