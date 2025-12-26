Reprodução/ Instagram @pocah Mamãe Noel de biquíni: Pocah mostra físico

Pocah, de 31 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (25) para compartilhar alguns registros de biquíni. Em clima de Natal, a funkeira ainda apostou em um gorro, fazendo referência à personagem Mamãe Noel.

Os cliques foram compartilhados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13,8 milhões de seguidores. Na ocasião, a cantora tinha voltado do treino que fez pós-ceia de Natal, na companhia de Carol Vaz, conhecida como "personal trainer dos famosos".





Na véspera do Natal, quarta-feira (24), a ex-BBB tinha compartilhado algumas imagens na praia. Neste passeio, ao invés do biquíni rosa, ela elegeu uma peça de banho azul-turquesa.

Novo affair?

Oficialmente solteira desde novembro, quando veio a público anunciar o fim do noivado com Ronan Souza, Pocah passou a ser alvo de especulações em relação a um novo pretendente. Trata-se do ex-jogador de futebol Arthur Pelágio, de 26.

Os dois já foram vistos nos mesmo eventos em clima de proximidade. A primeira aparição foi no começo de dezembro, no show de encerramento da "Tardezinha", turnê de Thiaguinho, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Embora tenham especulações, nenhum dos dois se pronunciou sobre o caso.

Relembre

Reprodução/Instagram Pocah e Ronan Souza





Em novembro, Pocah foi surpreendida com o vazamento do término do noivado dela com Ronan Souza. A cantora e compositora queria esperar mais tempo para anunciar aos fãs que está solteira e que o relacionamento havia terminado.

A ex-participante do “Big Brother Brasil 2021”, temporada vencida por Juliette Freire, ainda desabafou com os internautas e pediu “respeito” para lidar com a situação.

“Infelizmente, a informação vazou antes de eu estar preparada para falar sobre isso publicamente. Mas sim... o Ronan e eu seguimos agora por caminhos diferentes. Foram 6 anos de história, aprendizado e parceria”, começou à época.

“Seguimos amigos, e sempre seremos a família da nossa Toyah. Agradeço de coração por todas as mensagens de carinho e respeito nesse momento”, acrescentou.

História do ex-casal

Reprodução/TV Globo Ronan Souza pede Pocah em casamento





Pocah e Ronan iniciaram o relacionamento em 2019. Depois de alguns anos juntos, a cantora foi surpreendida com um pedido de casamento no programa “Mais Você”, exibido pouco tempo após sua saída do "BBB", em 2021.

Naquele momento, Ronan surgiu inesperadamente no estúdio do matinal apresentado por Ana Maria Braga e oficializou o pedido. Os dois se separaram em novembro de 2025.

