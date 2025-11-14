Reprodução/Instagram/@pocah Pocah e Ronan

Pocah, de 31 anos, foi surpreendida com o vazamento do término do noivado dela com Ronan Souza. A cantora e compositora queria esperar mais tempo para anunciar aos fãs que está solteira e que o relacionamento havia terminado.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13,9 milhões de seguidores, a ex-participante do “Big Brother Brasil 2021”, temporada vencida por Juliette Freire, ainda desabafou com os internautas e pediu “respeito” neste momento delicado.

“Infelizmente, a informação vazou antes de eu estar preparada para falar sobre isso publicamente. Mas sim... o Ronan e eu seguimos agora por caminhos diferentes. Foram 6 anos de história, aprendizado e parceria”, começou a funkeira.

Pocah ainda ressaltou o apoio que tem recebido, por meio de mensagens positivas enviadas para ela. “Seguimos amigos, e sempre seremos a família da nossa Toyah. Agradeço de coração por todas as mensagens de carinho e respeito nesse momento”, enfatizou.

Relembre

Reprodução/Instagram Pocah foi surpreendida com o pedido de casamento ao vivo

Nos últimos dias, os fãs já especulavam que a cantora e Ronan enfrentavam uma crise no relacionamento, principalmente pela falta de interações públicas nas redes sociais. Além disso, eles não comentavam mais sobre o noivado publicamente, o que reforçou as especulações.

Pocah e Ronan começaram a se relacionar em 2019. Após vários anos de namoro, a funkeira foi pedida em casamento no “Mais Você”, logo depois de ter sido eliminada do reality global, à época ainda apresentado pelo jornalista Tiago Leifert. Na ocasião, Ronan apareceu de surpresa no matinal comandado por Ana Maria Braga e fez o pedido.