Carol Vaz, conhecida como a "Fada das Bundas" por seu método de treinamento que conquistou famosas e influenciadoras, foi demitida da academia onde trabalhava há duas décadas. A notícia pegou seus seguidores de surpresa, especialmente após a personal trainer relatar, em um desabafo emocionado nas redes sociais, que se sentiu "humilhada, desrespeitada como mulher e maltratada como profissional".

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Carol não detalhou os motivos da saída, mas prometeu esclarecer tudo em breve.

"Hoje não tem bom dia na DNA, não tem café na academia que eu passei mais de 20 anos, não tem abraço e nem convívio com o pessoal que eu vivi ali por mais de 10 anos. Eu vi crescer muitas ali", lamentou.





O legado da "Fada das Bundas"

Carol Vaz ganhou fama nacional por seu método de treino focado em glúteos, que divide a musculatura em quatro partes para um trabalho mais eficiente.

Sua técnica atraiu celebridades como Gracyanne Barbosa, Mel Maia, Viviane Araújo, Jojo Todynho, Pocah e Lexa. Além disso, sua personalidade marcante e abordagem intensa durante os exercícios viralizaram nas redes sociais, rendendo-lhe milhões de seguidores.





A personal também ficou conhecida por ajudar Jojo Todynho a perder mais de 24 kg e por transformar o físico de diversas outras artistas. Seus vídeos incentivando alunas a superarem limites – muitas vezes com gritos e frases motivadoras – se tornaram sua marca registrada.

Novos projetos no horizonte

Apesar do tom de revolta, Carol deixou claro que não pretende parar.

"Segue o baile, vou viver e treinar agora. Se tudo der certo, se Deus quiser, vão acontecer coisas incríveis e com fortes emoções", afirmou, sugerindo que já tem planos para o futuro.

Especula-se que a profissional possa abrir seu próprio espaço ou até mesmo lançar uma plataforma digital de treinos. Enquanto isso, os fãs aguardam ansiosos por sua versão dos fatos sobre o ocorrido na DNA.

Quem é Carol Vaz?

Natural do Rio de Janeiro, Carol começou como recepcionista na academia DNA antes de se formar em Educação Física e se tornar uma das personal trainers mais requisitadas do país. Ela se tornou símbolo do empoderamento feminino no fitness, mostrando que disciplina e técnica podem transformar não apenas o corpo, mas também a autoestima.