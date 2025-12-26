Reprodução/ Instagram @sashameneghel Sasha Meneghel sem a parte de cima do biquíni

Sasha Meneghel, de 26 anos de idade, surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (25), data em que foi celebrado o Natal. A estilista, modelo e empresária tirou a parte de cima do biquíni e publicou o momento.

Em uma das imagens, a famosa renova o bronzeado à beira-mar. No álbum de fotos, ela ainda surgiu em outras ocasiões com o marido, o cantor João Lucas; a mãe, a apresentadora Xuxa; e o padrasto, o ator Junno Andrade.





"Feliz Natal", escreveu como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ultrapassou a marca de 8,3 milhões de seguidores.

Os fãs elogiaram. "Me surpreendi com a filha da Xuxa fazendo topless. Brincadeira, está linda", disse uma. "Maravilhosa", destacou uma segunda. "Perfeita", disse ainda uma terceira.

Viajante

Filha de Xuxa, Sasha costuma viver experiências ao lado do marido e de amigos próximos, muitas delas registradas em viagens e eventos exclusivos.

No mês de setembro, ela esteve em Puglia, região localizada no sul da Itália, onde aproveitou um período de descanso acompanhada de João Lucas e da atriz Bruna Marquezine.

Saiba mais

Influenciadora digital e estilista, Sasha Meneghel cresceu exposta à atenção constante da mídia. Filha única da cantora, apresentadora e atriz Xuxa Meneghel com o ator Luciano Szafir, ela teve o nascimento, em julho de 1998, exibido no “Jornal Nacional”.

Diferentemente dos pais, Sasha não seguiu carreira artística na televisão. Ela decidiu investir nos estudos e no empreendedorismo, chegando a morar por um período em Nova York. Em 2024, lançou oficialmente sua própria marca de moda.

Reservada quando o assunto é vida pessoal, a designer se casou com o cantor João Lucas em 2021. Antes do casamento, entre 2017 e 2019, manteve um relacionamento com o ator Bruno Montaleone, conhecido por trabalhos em produções da Rede Globo.

Bruna Marquezin e está entre as amigas mais próximas de Sasha Meneghel, relação que começou ainda na infância com o incentivo de Xuxa. A amizade se manteve ao longo dos anos, e as duas costumam viajar juntas ao exterior e se encontrar com frequência.