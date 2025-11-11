Instagram Pocah posa de biquíni em praia do Rio e provoca: "O que tu quer"

Pocah compartilhou fotos de biquíni em uma praia do Rio de Janeiro nesta terça-feira (11). A cantora aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e publicar a sequência de fotos no Instagram. A artista exibiu o corpo, as tatuagens e o piercing no umbigo, provocando os seguidores com uma legenda divertida.

As imagens mostram Pocah usando um biquíni marrom e curtindo o mar carioca. A cantora posou de diferentes ângulos e também publicou um vídeo admirando a vista.



Na legenda, Pocah brincou com os fãs e escreveu: “Fala o que tu quer, amor!?”.

Nos comentários, os seguidores da ex-BBB foram lotados de elogios. "Muito linda ❤️❤️❤️❤️❤️", escreveu uma seguidora. "Lindeza!!! Marrom fica muito bom em você 🤎🤎🤎", acrescentou um outra. Outra seguidora disse: "A melhor do Brasil".

Mudança de visual

Em setembro, Pocah surpreendeu os seguidores ao revelar seu novo visual nas redes sociais. A cantora surgiu com box braids acompanhadas de cachos soltos e não escondeu a empolgação com a mudança.

Na legenda da publicação, ela brincou com a novidade: “Muito enjoada nessa nova skin 💅”. Em poucos minutos, a foto já havia mobilizado fãs e admiradores, que encheram os comentários de elogios.





“Mais linda do mundooo”, escreveu um seguidor. “Achava que era impossível ficar mais linda do que já é”, disse outro. Também não faltaram mensagens como “perfeita” e “maravilhosa”.