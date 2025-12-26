Instagram Brisadeiro em festa de Virginia gera troca de farpas entre Carlinhos e Guedes

Carlinhos Maia e Lucas Guedes protagonizaram uma discussão pública nesta sexta-feira (26) após declarações sobre consumo de um “brisadeiro” durante a festa de Natal de Virginia Fonseca. A polêmica ganhou força depois de comentários feitos nas redes sociais e trocas de acusações entre os influenciadores.

O episódio começou quando Carlinhos Maia relatou, de forma espontânea, ter consumido um brigadeiro com maconha na confraternização. A fala repercutiu negativamente e motivou uma reação direta de Lucas Guedes, que criticou a atitude do humorista.

Nos stories, Carlinhos Maia falou abertamente sobre o episódio ocorrido na festa. “Eu comi brisadeiro, maconha dentro, fiquei muito doido. Eu já me acho, aí como o negócio que deixa a pessoa mais pra cima ainda, aí acabou. Não vou mentir, eu sabia que tinha maconha no brigadeiro, comi porque eu quis”, disse o influenciador.

Após a repercussão, Lucas Guedes se manifestou de forma direta em uma postagem no Instagram. “Sem noção total”, escreveu o influenciador, em referência à fala de Carlinhos Maia. A crítica foi suficiente para provocar uma resposta imediata.

Carlinhos Maia rebateu a declaração e afirmou que Lucas Guedes também teria consumido o doce. “Ei Lucas, ei meu brother, ei rapaz… Ei bicho, cê comeu também. Eu levei um pedaço e dei. Comeu eu e você, tá esquecido é? Tá doidão? Tá se doendo… Para com isso, toda vez é sempre assim. Calma, tá tudo certo, não vai perder seu cargo não, tá tudo bem”, afirmou.

Na sequência, o humorista tentou minimizar o episódio e falou do contexto da festa. “Foi legal, a gente curtiu, se divertiu, tinha criança nenhuma em volta. Foi massa, tá tudo bem. Já pedi desculpas pra quem realmente importa, foi realmente sem noção, mas eu sou sem filtro e as pessoas sabem que eu sou assim. Fui convidado, fui com o maior carinho do mundo, gosto muito da Virginia… Mas, ei, baixa a bola. Aqui em casa já comeu, já fumou… Para”, completou.

O jornalista Lucas Pasin então entrou na discussão e compartilhou a seguinte mensagem: "26 de dezembro. A Virginia lá na Bahia curtindo finalmente a paz de ter o boy no Brasil, os filhos, a família, e o Carlinhos Maia mandando recado pra ela e fazendo de tudo para engajar. Que desespero. Chatice".



Na publicação, Lucas Guedes, que já trocou unfollow com Carlinhos, respondeu: "Tá f*da". Pasin completou: "Porr*... chato pra caramba".