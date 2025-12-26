Reprodução Instagram Cariúcha surpreendeu ao chegar de helicóptero ao SBT





A apresentadora Cariúcha, de 42 anos, surpreendeu colegas e fãs ao chegar de helicóptero aos estúdios do SBT, na Anhanguera, em Osasco, Região Metropolitana de São Paulo, na última terça-feira (23). Animada com a experiência, a comunicadora celebrou a conquista e destacou, em suas redes sociais, a nova fase da carreira.

"Hoje decidi ir trabalhar diferente! Não queria pegar trânsito e pedi uma carona com meu amigo Comandante Hamilton e sua filha linda, Camilla. Cheguei na minha emissora de helicóptero e com o maior comandante do país! Obrigada SBT por tudo, amo vocês. Sou muito grata a Deus por tudo que estou vivendo, e grata por ter vocês que me acompanham por aqui! Vocês fazem parte de tudo isso. Foi Jesus e lei da atração, e vai continuar sendo!", escreveu Cariúcha na legenda da publicação.

No vídeo em que mostrou alguns registros do voo, a apresentadora ainda brincou com a situação: "Estou indo de transporte público trabalhar... Quem diria, quem diria, meu amor, eu pulava a roleta do ônibus, ia de trem lotado. Mas olha, cheguei de helicóptero para trabalhar".





Reação de fãs e famosos

A repercussão entre seguidores e famosos foi imediata. Nos comentários, internautas elogiaram a humildade e a alegria da apresentadora. "Sua história é o que te diferencia. Você demonstra gratidão e felicidade, mas não transparece arrogância, o que nos faz sentir felizes a cada conquista sua. Que venha mais!!! Parabéns!!!", comentou um fã. Outro brincou: "Meu helicóptero é ZERO!", fazendo referência a um meme antigo de Cariúcha. "Merecedora de tudo o que tem, e o que eu acho mais lindo nela é que ela não perdeu a humildade. Eu sigo acompanhando sua trajetória de sucesso! Deus te abençoe muito", acrescentou outro.

Entre os famosos, a reação também foi de admiração. Fred Nicácio, ex-BBB, disse: "Amo você feliz, minha pretinha! Essa realidade, você lutou muito pra criar. Aproveite muito! Nossos ancestrais se alegram nas suas conquistas!". Amin Khader escreveu: "Você é maravilhosa", enquanto Kally Fonseca completou: "Arrasa, mulher".



