Virginia e Vini Jr no mesmo barco? Web aponta suposto affair

Virginia Fonseca, de 26 anos, foi vista em passeio de barco nesta quarta-feira (3) em Marbella, na Espanha, e levantou rumores de romance com o jogador Vini Jr. A influenciadora, que está de férias na Europa, compartilhou momentos com amigos, mas imagens divulgadas nas redes sociais sugeriram a presença do atleta.
O detalhe de fundo da imagem do jogador coincidiu com registros publicados pela influenciadora em seus stories. Em post restrito a amigos próximos, Vini Jr. escreveu: “ Mini férias ”. A imagem foi divulgada primeiramente pelo Portal Leo Dias. Em outros momentos, é possível ver o atleta através do reflexo do óculos de Lucas Guedes, amigo da empresária.
Virginia desembarcou em Madrid no início da semana e tem mostrado a rotina da viagem. Apesar de não publicar imagens ao lado do jogador, seguidores associaram as coincidências como indícios de que os dois estariam juntos.
Na terça-feira (2), a influenciadora visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Durante a passagem, foi abordada por um estrangeiro que pediu seu contato. “ O gringo pedindo meu Insta (risos). Fiquei com vergonha, viu, pqp ”, relatou nos stories.
A visita ao estádio também foi interpretada como ligação com Vini Jr., que atua pelo clube espanhol. Desde então, a web aumentou os comentários sobre um possível encontro.
Virginia está solteira desde o término do casamento com o cantor Zé Felipe. Vini Jr., que vive em Madri, aparece como possível novo affair da apresentadora do Sabadou .
Os rumores começaram em julho, quando Virginia foi à festa de aniversário do jogador no Rio de Janeiro. Na ocasião, surgiram boatos de que os dois teriam ficado. Desde então, o atacante interage com publicações da influenciadora nas redes sociais.