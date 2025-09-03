Twitter Virginia e Vini Jr no mesmo barco? Web aponta suposto affair

Virginia Fonseca, de 26 anos, foi vista em passeio de barco nesta quarta-feira (3) em Marbella, na Espanha, e levantou rumores de romance com o jogador Vini Jr. A influenciadora, que está de férias na Europa, compartilhou momentos com amigos, mas imagens divulgadas nas redes sociais sugeriram a presença do atleta.

O detalhe de fundo da imagem do jogador coincidiu com registros publicados pela influenciadora em seus stories. Em post restrito a amigos próximos, Vini Jr. escreveu: “ Mini férias ”. A imagem foi divulgada primeiramente pelo Portal Leo Dias. Em outros momentos, é possível ver o atleta através do reflexo do óculos de Lucas Guedes, amigo da empresária.

Fui olhar onde a nossa Virginia está e reparei em uma parada… Nosso Vinicius Jr realmente vai ser padrasto kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/WgUyPRLiML— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) September 3, 2025

Vini Jr. apareceu no reflexo do óculos do Lucas Guedez filmado por Virgínia em Iate na Espanha. pic.twitter.com/Ny8hoqAFY5 — Conhecidos Futebol Clube (@conhecidosssp) September 3, 2025

a virgínia junto com vini jr na espanha 👀 pic.twitter.com/xqBi7BjNST — luscas (@luscas) September 3, 2025

Segundo Leo Dias, Virgínia e Vinícius Júnior estão aproveitando o dia juntos em um iate no litoral da Espanha. Um detalhe no teto da embarcação apareceu tanto em uma publicação de Vini nos Close Friends, quanto no Story de Virgínia. pic.twitter.com/WQRXiOnP0i — Antenados (@canalantenados) September 3, 2025

Virginia desembarcou em Madrid no início da semana e tem mostrado a rotina da viagem. Apesar de não publicar imagens ao lado do jogador, seguidores associaram as coincidências como indícios de que os dois estariam juntos.

Na terça-feira (2), a influenciadora visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Durante a passagem, foi abordada por um estrangeiro que pediu seu contato. “ O gringo pedindo meu Insta (risos). Fiquei com vergonha, viu, pqp ”, relatou nos stories.

A visita ao estádio também foi interpretada como ligação com Vini Jr., que atua pelo clube espanhol. Desde então, a web aumentou os comentários sobre um possível encontro.

Virginia está solteira desde o término do casamento com o cantor Zé Felipe. Vini Jr., que vive em Madri, aparece como possível novo affair da apresentadora do Sabadou .

Os rumores começaram em julho, quando Virginia foi à festa de aniversário do jogador no Rio de Janeiro. Na ocasião, surgiram boatos de que os dois teriam ficado. Desde então, o atacante interage com publicações da influenciadora nas redes sociais.