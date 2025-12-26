Carlinhos Maia e Virginia
Reprodução/ Instagram/ SBT
Carlinhos Maia e Virginia

Carlinhos Maia, de 34 anos, gerou polêmica nesta quinta-feira (25). O ex-marido de Lucas Guimarães disse que ingeriu maconha na última terça-feira (23), data em que esteve na festa promovida por  Virginia, de 26.

Inicialmente, ele afirmou que não sabia que o doce, um brigadeiro com a droga, tinha  Cannabis, nome científico da planta.  “Me deram uma brigadeiro de maconha, vocês acreditam? Depois que me disseram que foi feito com maconha. Eu comi e fiquei doido. Fiquei muito doido, juro", declarou.

Depois, contudo, ele voltou atrás e admitiu que sabia da maconha na composição da receita. "Não vou mentir para vocês não. Eu sabia que tinha maconha no brigadeiro sim. Eu comi porque eu quis”, disse ele no Instagram, onde soma mais de 36,6 milhões de seguidores.

"Quando vi, já estava em cima do palco, puxando a Maraisa, pedindo para ela cantar Narcisista. Mas pelo menos não senti ninguém incomodado. Lá é todo mundo doido, dançando junto. Até a Ludmilla, que estava meio morgada, começou a dançar com a gente", acrescentou.

Críticas

As declarações do influenciador repercutiram, principalmente em virtude do caso ter acontecido na festa de Virginia. Após a repercussão negativa, ele veio a público defender a ex-mulher de Zé Felipe.

Todavia, segundo ele, a ingestão do doce com maconha não se deu na festa da apresentadora do SBT, mas antes dele ter ido ao evento, no hotelm em que se hospedou. O humorista  ainda pediu que não criticassem  Virginia.

“Eu não tenho filho, então já fui para lá bem tarde. Umas 23h, já não tinha mais criança nenhuma. Parem de querer queimar a Virginia de qualquer forma. Falem sobre mim, fui eu que comi. ”,  argumentou.

"O mal do povo é a hipocrisia que não acaba nunca. Eu não sei como essas pessoas aguentam viver de tanta hipocrisia, deve dar uma dor nas costas", finalizou o organizador do reality "Rancho do Maia".

Carlinhos Maia. Foto: Reprodução Instagram - 8.5.2025
Carlinhos Maia e Lucas Lobato; humorista é ex de Lucas Guimarães. Foto: Reprodução/ Instagram
Simaria reaparece irreconhecível em foto com Simone e Carlinhos Maia. Foto: Instagram
Carlinhos Maia reage a unfollow de Anitta e dispara: "Tá chata". Foto: Instagram
Carlinhos Maia. Foto: Reprodução Instagram @carlinhos
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Foto: Reprodução Instagram @carlinhos
Carlinhos Maia admite traição antes de anunciar fim do casamento. Foto: Reprodução/Instagram


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-26/carlinhos-gera-polemica-com-virginia-ao-expor-consumo-de-droga.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes