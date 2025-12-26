Reprodução/ Instagram/ SBT Carlinhos Maia e Virginia

Carlinhos Maia, de 34 anos, gerou polêmica nesta quinta-feira (25). O ex-marido de Lucas Guimarães disse que ingeriu maconha na última terça-feira (23), data em que esteve na festa promovida por Virginia, de 26.

Inicialmente, ele afirmou que não sabia que o doce, um brigadeiro com a droga, tinha Cannabis, nome científico da planta. “Me deram uma brigadeiro de maconha, vocês acreditam? Depois que me disseram que foi feito com maconha. Eu comi e fiquei doido. Fiquei muito doido, juro", declarou.

Depois, contudo, ele voltou atrás e admitiu que sabia da maconha na composição da receita. "Não vou mentir para vocês não. Eu sabia que tinha maconha no brigadeiro sim. Eu comi porque eu quis”, disse ele no Instagram, onde soma mais de 36,6 milhões de seguidores.

"Quando vi, já estava em cima do palco, puxando a Maraisa, pedindo para ela cantar Narcisista. Mas pelo menos não senti ninguém incomodado. Lá é todo mundo doido, dançando junto. Até a Ludmilla, que estava meio morgada, começou a dançar com a gente", acrescentou.

Críticas

As declarações do influenciador repercutiram, principalmente em virtude do caso ter acontecido na festa de Virginia. Após a repercussão negativa, ele veio a público defender a ex-mulher de Zé Felipe.



Todavia, segundo ele, a ingestão do doce com maconha não se deu na festa da apresentadora do SBT, mas antes dele ter ido ao evento, no hotelm em que se hospedou. O humorista ainda pediu que não criticassem Virginia.

“Eu não tenho filho, então já fui para lá bem tarde. Umas 23h, já não tinha mais criança nenhuma. Parem de querer queimar a Virginia de qualquer forma. Falem sobre mim, fui eu que comi. ”, argumentou.

"O mal do povo é a hipocrisia que não acaba nunca. Eu não sei como essas pessoas aguentam viver de tanta hipocrisia, deve dar uma dor nas costas", finalizou o organizador do reality "Rancho do Maia".



