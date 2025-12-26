Isabelle Nogueira deixa posto de musa da Grande Rio após lesão no tornozelo
Isabelle Nogueira deixa posto de musa da Grande Rio após lesão no tornozelo

Boatos sobre uma possível saída de Isabelle Nogueira do posto de Cunhã-Poranga do Boi Garantido voltaram a circular com força nos bastidores do Festival de Parintins. As informações indicam que a dançarina teria sinalizado a intenção de deixar o cargo a partir de 2026, o que aumentou a repercussão após a saída recente do Carnaval carioca.

As especulações não são novas e circulam há bastante tempo no meio bovino. Em julho de 2024, durante a participação de Isabelle no BBB, rumores semelhantes já haviam surgido. Ainda assim, a artista seguiu ligada ao Garantido  e participou ativamente da temporada seguinte, inclusive celebrando o título do bumbá em 2025.

Segundo informações publicadas pelo Rede Onda Digital, Isabelle teria entregue uma carta aos presidentes Fred Góes e Marivaldo Brandão. No documento, ela comunicaria a intenção de encerrar o ciclo como Cunhã-Poranga em 2026 e manifestaria o desejo de realizar uma despedida oficial na arena.

Ainda conforme as informações, Isabelle teria apontado dificuldades para cumprir integralmente o calendário de compromissos oficiais do boi. Esse cenário teria motivado a comunicação prévia à diretoria, que agora avalia a situação e os próximos passos.

Até o momento, não há confirmação oficial do Boi Garantido. A agremiação da Baixa do São José não se manifestou publicamente sobre os rumores, assim como Isabelle também não comentou o assunto.

Saída recente do Carnaval ampliou repercussão

A repercussão dos boatos aumentou após Isabelle anunciar, em 17 de dezembro, a saída do time de musas da Grande Rio. A decisão foi divulgada nas redes sociais e confirmada pela escola de samba como mútua, em razão de uma lesão no tornozelo que inviabilizou a agenda de ensaios para o Carnaval 2026.

Atualmente, Isabelle segue com agenda ativa fora do Carnaval e do Festival de Parintins. Ela atua como apresentadora da TV A Crítica, em Manaus, onde comanda um reality show. 

