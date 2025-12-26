Instagram Isabelle Nogueira deixa posto de musa da Grande Rio após lesão no tornozelo

Boatos sobre uma possível saída de Isabelle Nogueira do posto de Cunhã-Poranga do Boi Garantido voltaram a circular com força nos bastidores do Festival de Parintins. As informações indicam que a dançarina teria sinalizado a intenção de deixar o cargo a partir de 2026, o que aumentou a repercussão após a saída recente do Carnaval carioca.

As especulações não são novas e circulam há bastante tempo no meio bovino. Em julho de 2024, durante a participação de Isabelle no BBB, rumores semelhantes já haviam surgido. Ainda assim, a artista seguiu ligada ao Garantido e participou ativamente da temporada seguinte, inclusive celebrando o título do bumbá em 2025.

Segundo informações publicadas pelo Rede Onda Digital, Isabelle teria entregue uma carta aos presidentes Fred Góes e Marivaldo Brandão. No documento, ela comunicaria a intenção de encerrar o ciclo como Cunhã-Poranga em 2026 e manifestaria o desejo de realizar uma despedida oficial na arena.

Ainda conforme as informações, Isabelle teria apontado dificuldades para cumprir integralmente o calendário de compromissos oficiais do boi. Esse cenário teria motivado a comunicação prévia à diretoria, que agora avalia a situação e os próximos passos.

Até o momento, não há confirmação oficial do Boi Garantido. A agremiação da Baixa do São José não se manifestou publicamente sobre os rumores, assim como Isabelle também não comentou o assunto.

Saída recente do Carnaval ampliou repercussão

A repercussão dos boatos aumentou após Isabelle anunciar, em 17 de dezembro, a saída do time de musas da Grande Rio. A decisão foi divulgada nas redes sociais e confirmada pela escola de samba como mútua, em razão de uma lesão no tornozelo que inviabilizou a agenda de ensaios para o Carnaval 2026.

Atualmente, Isabelle segue com agenda ativa fora do Carnaval e do Festival de Parintins. Ela atua como apresentadora da TV A Crítica, em Manaus, onde comanda um reality show.