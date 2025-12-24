Reprodução/ Instagram @ @griffefilms @virginia @ Virginia com Vini Jr., Margareth Serrão, José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor

Virginia, de 26 anos, voltou a ganhar destaque nas redes sociais como Instagram, TikTok, Facebook e X, antigo Twitter. Desta vez, a repercussão não teve relação com polêmicas, mas com a escolha do figurino para celebrar o Natal.

Como viajará para Madri, na Espanha, a influenciadora promoveu uma comemoração antecipada com familiares e amigos que vivem no Brasil, nesta quarta-feira (24). O vestido usado na ocasião acabou chamando a atenção e movimentando comentários entre os internautas.





Atual namorada de Vini Jr., atacante do Real Madrid, Virginia optou por um look na cor verde. A escolha despertou associações com uma superstição comum nas festas de fim de ano, que relaciona a cor à gravidez.

Segundo a crença popular, mulheres que utilizam verde durante celebrações como o Natal, no dia 25 de dezembro, ou o Réveillon, no dia 31, engravidam no ano seguinte.

A partir disso, seguidores passaram a manifestar torcida para que a apresentadora do SBT tenha mais um filho, agora com o jogador. Virginia já é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento anterior com o cantor Zé Felipe.

"O baby Virginia e Vini vem aí", escreveu uma internauta. "Gente, quando até o namorado está de verde, a gravidez é de gêmeos, não é?", brincou uma segunda, em referência ao jogador, que também usava verde. "Mais um irmãozinho para as Marias e o José", declarou ainda uma terceira.

De Madri à Goiânia

Reprodução/ Instagram @virginia Virginia de camisola após noitada com Vini Jr.





Nesta semana, Vini Jr. veio pela primeira vez à Goiânia para visitar Virginia. Na maioria das vezes, a influenciadora é quem se deslocava para Madri, na Espanha, para curtir momentos românticos com o namorado.

Nos próximos dias, inclusive, eles retornarão para a capital espanhola, onde devem passar as festas de fim de ano. Eles assumiram namoro em outubro, após meses de especulação.



