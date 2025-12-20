Instagram/@alexandrenero Alexandre Nero muda o visual e brinca com clima de Natal

Alexandre Nero já entrou no clima de Natal e decidiu renovar o visual.

Neste sábado (20), o ator apareceu com o cabelo em um novo tom em uma sequência de fotos publicadas nas redes sociais e não deixou de brincar com a mudança.

“Por aqui tem nevado bastante”, escreveu Alexandre na legenda, fazendo referência à cor dos fios.

Nos comentários, os seguidores entraram na brincadeira e compararam o ator ao bom velhinho. “Papai Noel tá diferente, né?”, comentou uma fã.

“George Clone é você ?!”, disse outro. “Para de ser lindo pelo amor !”, brincou mais um internauta.

Recentemente, Alexandre Nero esteve no ar no remake de Vale Tudo, no qual interpretou o vilão Marco Aurélio.