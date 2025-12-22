Reprodução/ Instagram @viihtube Ravi ficou com a mão queimada

Ravi, filho dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, foi internado às pressas após sofrer uma queimadura de segundo grau na mão. Nesta segunda-feira (22), o casal explicou o que ocorreu e detalhou a cirurgia a qual o filho precisou ser submetido.

"Comemoramos ontem que fazia um ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI", começou Viih. "Voltei para aquele mesmo centro cirúrgico que um ano atrás me traumatizou", completou ela.





"E sabe o que eu tiro disso tudo? Ressignifiquei. Hoje venho aqui com um filho saudável, bagunceiro, com apenas uma fatalidade. E eu consegui! Não surtei, não tive crises. Eu sei o que isso significa para mim", acrescentou a youtuber.

Entenda como tudo aconteceu

Segundo a influenciadora, o bebê de um ano se queimou ao colar a mão no motor de um buggy. Na ocasião, Ravi estava com a babá e também com o pai, o empresário Eliezer.

“Ele estava com a babá e eles tinham acabado de andar de buggy. O veículo já estava desligado quando o Ravi correu para abraçar o pai e, muito rápido, colocou a mão no motor, que ainda estava quente", pontuou Viih.

"O Eli nem sabia que estava quente porque não sabia que eles tinham acabado de usar. Foi tudo tão rápido que não deu tempo de a babá impedir”, ressaltou.

Ravi precisou ser submetido a uma cirurgia de desbridamento, procedimento que remove a pele queimada para prevenir infecções. Agora, o bebê segue em recuperação para deixar a instituição hospitalar em breve.



Viih Tube e Eliezer também são pais de Lua Di Felice, de 2 anos. O casal oficializou o namoro publicamente em agosto de 2022. Os próximos planos dos ex-BBBs é realizar um matrimônio religioso.