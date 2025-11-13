Reprodução/ Netflix Juliana Paes como Leila em ''Os Donos do Jogo''

Juliana Paes, de 46 anos, está em alta na gigante do streaming. Após protagonizar “Pedaço de Mim”, o primeiro melodrama brasileiro da plataforma, a atriz foi escalada para a série “Os Donos do Jogo”, renovada para uma segunda temporada nesta quarta-feira (13).

A decisão vai na contramão do que tem ocorrido com as produções da Netflix. Isso porque várias séries têm sido canceladas. O principal fator para o cancelamento das obras, mesmo quando elas têm ganchos para novos episódios, é a audiência insatisfatória.





Em “Os Donos do Jogo”, Juliana interpreta Leila, esposa de Galego Fernandez (Chico Díaz), um dos principais bicheiros do Rio de Janeiro na obra ficcional. Misteriosa e estrategista, a personagem de Paes roubou a cena e terminou a primeira temporada sendo descoberta por Profeta (André Lamoglia). Por isso, deve retornar no segundo ano do enredo.

Lamoglia, inclusive, foi o responsável por anunciar a renovação da série, por meio do comunicado divulgado pela Netflix à imprensa. “Estou muito feliz e honrado com o carinho que a audiência teve com a primeira temporada. A gente se dedicou de verdade nesse projeto, então é incrível ver esse retorno tão positivo. Agora é segurar a ansiedade para descobrir as novidades e começar logo a gravar os próximos episódios”, disse ele.

Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani são os diretores da narrativa, produzida pela Paranoïd. Além de Juliana Paes, Chico Diaz e André Lamoglia, o projeto tem no elenco Xamã, Mel Maia, Henrique Barreira e Giullia Buscaccio.

Fora da Globo

Juliana Paes se consolidou na teledramaturgia nacional, interpretando diferentes perfis de personagens, que iam de mocinhas às vilãs. A intérprete, contudo, se afastou do gênero em 2024, quando fez uma breve participação no remake de “Renascer” como Jacutinga.

Atualmente, ela não tem mais contrato de exclusividade com a Rede Globo e passou a se dedicar a projetos mais curtos, com destaque para minisséries e filmes. Além da Netflix, a brasileira se destacou em uma produção exibida no catálogo da Disney +: “Vidas Bandidas”.