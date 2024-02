Reprodução Globo/ Instagram Juliana Paes expõe bastidores da caracterização de Jacutinga, de 'Renascer'

No ar como Jacutinga em "Renascer" , a atriz Juliana Paes usou os stories do Instagram na manhã desta terça-feira (6) para mostrar aos fãs o processo de "descaracterização" dela para interpretar a personagem criada por Benedito Ruy Barbosa.





"Fazer é bom, mas tirar, olha a loucura que é. O Auri [caracterizador titular do folhetim] propôs um 'rejulhecimento', e agora estamos fazendo um rejuvenescimento", brincou a intérprete enquanto mostrava a remoção da maquiagem.

Juliana Paes é uma das poucas atrizes que continuam na segunda fase de "Renascer" e, para isso, precisa passar por um longo processo de caracterização com o intuito de parecer mais velha.





Isso porque o remake teve um avanço temporal de 30 anos e ela não foi substituída por nenhuma atriz veterana, como acontece com grande parte do elenco, a exemplo de Humberto Carrão e Marcos Palmeira no papel de José Inocêncio.







A continuidade dela no elenco despertou críticas e reflexões acerca do etarismo na teledramaturgia, tendo em vista que outra atriz poderia ter assumido a personagem após o salto de tempo narrativo.





"Renascer" é a segunda parceria de Juliana Paes e Bruno Luperi, autor do remake. Eles haviam trabalhado juntos na adaptação de "Pantanal" (2022), folhetim também reescrito por Luperi e no qual Juliana Paes vivenciou Maria Marruá, mãe da protagonista Juma Marruá, interpretada por Alanis Guillen.





Prevista para ir ao ar até setembro deste ano, a trama de Bruno Luperi dará lugar para "Mania de Você", narrativa inédita desenvolvida pelo novelista João Emanuel Carneiro, que retorna ao horário nobre da Rede Globo depois de ter escrito o sucesso "Todas as Flores" para o streaming do Globoplay.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: