Reprodução/Instagram/@pritello Priscila Castello Branco e Fábio Porchat

A atriz Priscila Castello Branco, namorada do humorista Fábio Porchat, viveu momentos tensos na tarde da última quinta-feira (13), em São Paulo. Ela contou que sofreu uma tentativa de assalto enquanto estava em um carro de aplicativo e compartilhou o susto com seus seguidores.

Em vários Stories, Priscila apareceu visivelmente abalada e mostrou as lesões causadas pelos estilhaços após o vidro da janela ser quebrado durante a abordagem. "Acabou de acontecer", disse ela ao mostrar o automóvel.

"Quebraram o vidro na minha cara. Olha a situação que você vive na cidade em que mora", contou.

A artista também relatou que o humorista ficou bastante abalado.

"Olha isso aqui. Olha isso aqui. Estou no carro com esse senhor, ele é Uber. Acabaram de tentar assaltar. Quebraram o vidro na minha cara. Olha a situação que você vive na cidade em que mora", lamentou.





"Ele é um trabalhador, estava só fazendo o serviço dele. E aí vem um moleque, de moletom, capuz preto, estoura o vidro e voa vidro para tudo quanto é lado", disse.

Mesmo com o susto, a namorada de Fábio Porchat tranquilizou os fãs e afirmou que está bem.

"Machuquei meu braço, tem sangue no meu casaco e não sei nem se é meu ou do menino. Eu ainda estou processando essa informação, e é muito bizarro, porque não é uma surpresa. 'Nossa, aconteceu uma coisa que ninguém sabe'. É uma coisa que acontece todo minuto. Eu tenho certeza de que algum vidro está sendo estourado agora. E aí você volta para a sua casa numa insegurança… Esse senhor que está trabalhando vai voltar para casa, vai parar de trabalhar", finalizou.

"Só para dizer que eu estou bem. Chateadíssima, é uma tristeza, é um susto. Você vai trabalhar, você volta do trabalho… e acontece isso", lamentou.